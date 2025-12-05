USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Путин ни о чем не сожалеет

02:48

Президент РФ Владимир Путин сказал, что «оглядываться назад» и пересматривать свое отношение к принятым когда-либо решениям бессмысленно. Так российский лидер ответил на вопрос India Today о том, жалеет ли он о каких-то действиях на посту президента.

«Есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — сказал Путин, уточнив, что это «внутреннее правило» у него «само по себе родилось».

На вопрос о бессмертии Путин ответил, что все «конечно», и «только Бог вечен». Он также сказал, что пока не собирается «подводить итоги своей жизни».

Путин указал, что продлить продолжительность жизни реально, приведя в пример рост этого показателя в Индии за последние десятилетия: «Если использовать искусственный интеллект в медицине и для производства лекарств, например, с применением генной инженерии, ...это будет иметь колоссальный эффект. Тем не менее всему приходит конец».

РБК напоминает, что во время сентябрьского визита в Пекин Путин обсуждал жизнь до 150 лет с главой КНР Си Цзиньпином. Позднее российский лидер рассказал, что, по его мнению, продлить человеческую жизнь реально, но «всегда будет мало».

Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
Обращение Зеленского: Украина готова ко всему
00:11
Баку и Париж обсудили отношения
Баку и Париж обсудили отношения
4 декабря 2025, 23:52
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
Фридрих Мерц позвонил Ильхаму Алиеву: что обсудили
4 декабря 2025, 20:28
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году
Историческое событие: Азербайджан ожидает мир с Арменией в 2026 году заявил представитель президента
4 декабря 2025, 22:55
Чего ожидает Азербайджан от Армении
Чего ожидает Азербайджан от Армении заявления главы МИД Азербайджана; обновлено 19:57
4 декабря 2025, 19:57
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного
Турция вызвала на ковер украинского посла и российского поверенного обновлено 22:10
4 декабря 2025, 22:10
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
MOL присматривается к активам «Лукойла» в Азербайджане
4 декабря 2025, 22:03
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград
Ожесточенная битва за Покровск и Мирноград обновлено 19:36
4 декабря 2025, 19:36
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция; все еще актуально
4 декабря 2025, 10:41

