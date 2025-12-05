Путин ни о чем не сожалеет

Президент РФ Владимир Путин сказал, что «оглядываться назад» и пересматривать свое отношение к принятым когда-либо решениям бессмысленно . Так российский лидер ответил на вопрос India Today о том, жалеет ли он о каких-то действиях на посту президента.

«Есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — сказал Путин, уточнив, что это «внутреннее правило» у него «само по себе родилось».

На вопрос о бессмертии Путин ответил, что все «конечно», и «только Бог вечен». Он также сказал, что пока не собирается «подводить итоги своей жизни».

Путин указал, что продлить продолжительность жизни реально, приведя в пример рост этого показателя в Индии за последние десятилетия: «Если использовать искусственный интеллект в медицине и для производства лекарств, например, с применением генной инженерии, ...это будет иметь колоссальный эффект. Тем не менее всему приходит конец».

РБК напоминает, что во время сентябрьского визита в Пекин Путин обсуждал жизнь до 150 лет с главой КНР Си Цзиньпином. Позднее российский лидер рассказал, что, по его мнению, продлить человеческую жизнь реально, но «всегда будет мало».