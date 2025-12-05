В Баку сильный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) сообщили haqqin.az, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в 03:15 поступил вызов в связи с пожаром в жилом массиве Qobu Park-1.
«На место происшествия были направлены 12 бригад скорой медицинской помощи. Четырех женщин госпитализировали в Клинический медицинский центр с предварительным диагнозом «отравление дымом».
Зарегистрирован факт смерти четырех человек до прибытия врачей.. Состояние 3 из 4 госпитализированных оценивается как средней тяжести. Одной женщине оказали необходимую медицинскую помощь, планируется ее выписка домой для амбулаторного лечения», - говорится в сообщении Центра.
* * * 08:28
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом здании на территории жилого комплекса Qobu Park-1 в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. Пожарные за короткое время потушили пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, не допустив его распространения на другие квартиры. В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кухни и коридора на площади 13 кв.м двухкомнатной квартиры общей площадью 45 кв.м. При пожаре погибли четыре человека, отмечается в сообщении. Остальная часть квартиры и другие квартиры дома были защищены от огня. В рамках мер безопасности жильцов дома эвакуировали.
В свою очередь в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщали, что в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с соответствующими госструктурами, в том числе сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия.
В сообщении отмечается, что для установления причины возникновения пожара назначены экспертизы, проводится комплекс следственных мероприятий. В результате пожара удушья дымом погибли четыре человека (двое из них — несовершеннолетние). Проводится расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры. О результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация, заявили в Генпрокуратуре.