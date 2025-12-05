В Баку сильный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) сообщили haqqin.az, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в 03:15 поступил вызов в связи с пожаром в жилом массиве Qobu Park-1.

«На место происшествия были направлены 12 бригад скорой медицинской помощи. Четырех женщин госпитализировали в Клинический медицинский центр с предварительным диагнозом «отравление дымом».

Зарегистрирован факт смерти четырех человек до прибытия врачей.. Состояние 3 из 4 госпитализированных оценивается как средней тяжести. Одной женщине оказали необходимую медицинскую помощь, планируется ее выписка домой для амбулаторного лечения», - говорится в сообщении Центра.