Кремль не отступает ни на йоту

ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России

обновлено 15:40
15:40

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Темрюкский морской порт в Краснодарском крае РФ.

В сообщении ВСУ говорится, что в ночь на пятницу, 5 декабря, подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта в городе Темрюк Краснодарского края. По территории объекта зафиксировано попадание с последующим пожаром.

В Генштабе ВСУ также заявили об ударе по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Зафиксировано попадание беспилотника по территории завода с последующим пожаром. По предварительным данным, поражена одна из установок НПЗ.

* * * 09:43

В ночь на 5 декабря украинские беспилотники атаковали порт Темрюк, сообщил оперштаб Краснодарского края РФ.

«Произошло возгорание. …По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован», — говорится в телеграм-канале штаба. Также отмечается, что для тушения пожара были привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники.

Согласно видео очевидцев, которые проанализировала Astra, в порту загорелся газовый терминал. Российские и украинские телеграм-каналы публикуют фотографии, на которых в районе порта виден пожар.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти.

Морской порт Темрюк находится в Темрюкском заливе Азовского моря. Он принадлежит группе «Мечел». На сайте порта указано, что основным видом его деятельности является «перевалка генеральных, навалочных (в том числе зерновых и инертных), наливных грузов, предоставление в аренду производственных и складских мощностей». На юге России Темрюк является основным экспортным портом для сжиженного углеводородного газа (СУГ). Также через него на внешние рынки отправляются нефтегрузы.

Телеграм-каналы также сообщают, что украинские дроны поразили НПЗ в Сызрани Самарской области, сообщают очевидцы. Мэр города подтвердил атаку, но не стал уточнять, куда именно пришелся удар.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над российскими регионами и Крымом. Дроны сбили над Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским краем. 

До этого Украина атаковала порт Новороссийска в Краснодарском крае 14 и 25 ноября. В результате удара 14 ноября были повреждены нефтебаза и береговые сооружения порта. После этого «Транснефть» остановила прокачку нефти в порт. 10 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской порт Туапсе в Краснодарском крае, где расположен один из крупнейших нефтеналивных терминалов на Черном море.

