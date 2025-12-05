ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Темрюкский морской порт в Краснодарском крае РФ. В сообщении ВСУ говорится, что в ночь на пятницу, 5 декабря, подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта в городе Темрюк Краснодарского края. По территории объекта зафиксировано попадание с последующим пожаром. В Генштабе ВСУ также заявили об ударе по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Зафиксировано попадание беспилотника по территории завода с последующим пожаром. По предварительным данным, поражена одна из установок НПЗ.

* * * 09:43 В ночь на 5 декабря украинские беспилотники атаковали порт Темрюк, сообщил оперштаб Краснодарского края РФ. «Произошло возгорание. …По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован», — говорится в телеграм-канале штаба. Также отмечается, что для тушения пожара были привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. Согласно видео очевидцев, которые проанализировала Astra, в порту загорелся газовый терминал. Российские и украинские телеграм-каналы публикуют фотографии, на которых в районе порта виден пожар. Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти. Морской порт Темрюк находится в Темрюкском заливе Азовского моря. Он принадлежит группе «Мечел». На сайте порта указано, что основным видом его деятельности является «перевалка генеральных, навалочных (в том числе зерновых и инертных), наливных грузов, предоставление в аренду производственных и складских мощностей». На юге России Темрюк является основным экспортным портом для сжиженного углеводородного газа (СУГ). Также через него на внешние рынки отправляются нефтегрузы.