Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Вэнс пообещал «хорошие новости» по Украине

10:07 1114

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на «хорошие новости» в ближайшие недели по вопросу урегулирования конфликта в Украине.

«Я думаю, что как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении», - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Вице-президент также заявил, что он и «весь Белый дом» разочарованы тем, что украинский кризис пока не удалось разрешить. «Мы в самом деле полагали - и президент (США Дональд Трамп – ред.) миллион раз говорил об этом, - что эту войну будет проще всего урегулировать», - добавил Вэнс.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование в Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 178
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 459
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1757
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1944
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3078
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5198
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 1998
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1191
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10594
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7221
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

