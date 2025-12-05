Вэнс пообещал «хорошие новости» по Украине

«Я думаю, что как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении», - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Вице-президент также заявил, что он и «весь Белый дом» разочарованы тем, что украинский кризис пока не удалось разрешить. «Мы в самом деле полагали - и президент (США Дональд Трамп – ред.) миллион раз говорил об этом, - что эту войну будет проще всего урегулировать», - добавил Вэнс.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование в Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.