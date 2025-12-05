USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана

10:06 1951

Обладающий древней государственностью и богатой культурной историей азербайджанский народ на протяжении последних двух столетий неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Культурное наследие и право на возвращение».

«После переселения армян на исконные азербайджанские земли — в 1905–1907, 1918–1921, 1948–1953 и 1987–1991 годах — в результате резни и незаконных выселений, совершенных против азербайджанцев, сотни тысяч наших соотечественников были вынуждены покинуть родные места и найти убежище в Азербайджане.

Принудительное переселение азербайджанцев, проживавших на территории Армении, из горных районов в районы с более теплым климатом, присвоение собственности, которую они создавали годами, захват и уничтожение материальных и культурных памятников, их искажение и присвоение — все это подтверждается сегодня авторитетными документами как исторические факты.

«Армения на протяжении всей истории уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие, священные места поклонения, кладбища азербайджанцев, которые издавна проживали в Западном Азербайджане, стремясь стереть следы азербайджанского народа на своей территории.

Принятие необходимых шагов для оценки преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, в международно-правовой плоскости, а также поддержка международного сообщества в этом вопросе имеют чрезвычайно важное значение», - отмечается в обращении.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 179
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 462
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1759
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1947
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3079
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5200
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 1998
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1192
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10596
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7221
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

ЭТО ВАЖНО

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 179
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 462
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1759
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1947
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3079
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5200
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 1998
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1192
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10596
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7221
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться