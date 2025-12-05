Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана

Обладающий древней государственностью и богатой культурной историей азербайджанский народ на протяжении последних двух столетий неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Культурное наследие и право на возвращение».

«После переселения армян на исконные азербайджанские земли — в 1905–1907, 1918–1921, 1948–1953 и 1987–1991 годах — в результате резни и незаконных выселений, совершенных против азербайджанцев, сотни тысяч наших соотечественников были вынуждены покинуть родные места и найти убежище в Азербайджане.

Принудительное переселение азербайджанцев, проживавших на территории Армении, из горных районов в районы с более теплым климатом, присвоение собственности, которую они создавали годами, захват и уничтожение материальных и культурных памятников, их искажение и присвоение — все это подтверждается сегодня авторитетными документами как исторические факты.

«Армения на протяжении всей истории уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие, священные места поклонения, кладбища азербайджанцев, которые издавна проживали в Западном Азербайджане, стремясь стереть следы азербайджанского народа на своей территории.

Принятие необходимых шагов для оценки преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, в международно-правовой плоскости, а также поддержка международного сообщества в этом вопросе имеют чрезвычайно важное значение», - отмечается в обращении.