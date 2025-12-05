Скончался известный американский актер

На 76-м году жизни скончался Кэри-Хироюки Тагава — актер, преимущественно известный по ролям антагонистов в боевиках конца 80-х и первой половины 90-х. Причиной послужили осложнения, вызванные инсультом.

Самым ярким образом, который Тагава подарил зрителям, по-прежнему является колдун Шан Цунг из первой экранизации «Смертельной битвы». Впоследствии он повторил свою роль в веб-сериале Mortal Kombat: Legacy и файтинге Mortal Kombat 11.

Помимо Mortal Kombat, Кэри-Хироюки Тагава отметился ролями в ряде других заметных проектов, включая фильмы «Восходящее солнце», «Перл-Харбор», «Планета обезьян» и др.