Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Скончался известный американский актер

10:14 1909

На 76-м году жизни скончался Кэри-Хироюки Тагава — актер, преимущественно известный по ролям антагонистов в боевиках конца 80-х и первой половины 90-х. Причиной послужили осложнения, вызванные инсультом.

Самым ярким образом, который Тагава подарил зрителям, по-прежнему является колдун Шан Цунг из первой экранизации «Смертельной битвы». Впоследствии он повторил свою роль в веб-сериале Mortal Kombat: Legacy и файтинге Mortal Kombat 11.

Помимо Mortal Kombat, Кэри-Хироюки Тагава отметился ролями в ряде других заметных проектов, включая фильмы «Восходящее солнце», «Перл-Харбор», «Планета обезьян» и др.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 183
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 464
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1762
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1950
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3080
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5201
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 1999
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1194
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10597
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7222
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

