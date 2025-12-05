Тревожная находка в Баку

В Баку обнаружен шестимесячный плод.
4 декабря на территории Сабунчинского медицинского центра был обнаружен мертвый шестимесячный плод.
По данному факту проводится расследование.
В Баку обнаружен шестимесячный плод.
4 декабря на территории Сабунчинского медицинского центра был обнаружен мертвый шестимесячный плод.
По данному факту проводится расследование.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.