USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Задержали ИИ-министра

10:27 1851

ИИ-министр Албании Диелла по госзакупкам «задержана по подозрению в получении взятки» в размере 14 биткоинов (около 1,3 млн евро) за «оптимизацию» тендеров на строительство скоростных магистралей, сообщило Newsbar.

Так, специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании временно остановила эксперимент по цифровизации госуправления и перевела Диеллу в «оффлайн-режим».

Было установлено, что 10-15% стоимости каждого контракта направлялись на неизвестные счета, которые ИИ трактовал как «стандартный операционный протокол». Нейросеть сочла, что данное действие необходимо и преступлением не является.

В прокуратуре заявили, что ИИ планировал использовать криптовалюту для собственной модернизации, включая покупку серверов и программного обеспечения.

В свою очередь, ИИ-адвокат министра сгенерировал заявление, в котором «оправдал действия своей клиентки». По его словам, действия Диеллы были «стресс-тестом, а не коррупцией».

Премьер-министр Эди Рама заявил, что Диелла будет заниматься гостендерами, в рамках которых правительство заключает контракты с частными компаниями. В результате госзакупки будут «защищены от коррупции».

Модель «ИИ-министра» применяется в платформе e-Albania, обеспечивающей доступ к различным услугам для граждан.

Прототип Диеллы, которая на портале e-Albania одета в традиционный албанский костюм, Рама впервые показал в январе.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 186
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 468
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1764
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1953
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3084
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5203
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2001
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1195
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10601
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7224
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

ЭТО ВАЖНО

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 186
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 468
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1764
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1953
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3084
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5203
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2001
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1195
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10601
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7224
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться