ИИ-министр Албании Диелла по госзакупкам «задержана по подозрению в получении взятки» в размере 14 биткоинов (около 1,3 млн евро) за «оптимизацию» тендеров на строительство скоростных магистралей, сообщило Newsbar.

Так, специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании временно остановила эксперимент по цифровизации госуправления и перевела Диеллу в «оффлайн-режим».

Было установлено, что 10-15% стоимости каждого контракта направлялись на неизвестные счета, которые ИИ трактовал как «стандартный операционный протокол». Нейросеть сочла, что данное действие необходимо и преступлением не является.

В прокуратуре заявили, что ИИ планировал использовать криптовалюту для собственной модернизации, включая покупку серверов и программного обеспечения.

В свою очередь, ИИ-адвокат министра сгенерировал заявление, в котором «оправдал действия своей клиентки». По его словам, действия Диеллы были «стресс-тестом, а не коррупцией».

Премьер-министр Эди Рама заявил, что Диелла будет заниматься гостендерами, в рамках которых правительство заключает контракты с частными компаниями. В результате госзакупки будут «защищены от коррупции».

Модель «ИИ-министра» применяется в платформе e-Albania, обеспечивающей доступ к различным услугам для граждан.

Прототип Диеллы, которая на портале e-Albania одета в традиционный албанский костюм, Рама впервые показал в январе.