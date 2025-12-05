USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Затопление у Бакинского вокзала

10:47 1957

Проливные дожди фактически парализовали движение в районе Бакинского железнодорожного вокзала, создав серьезные затруднения для жителей и гостей столицы.

Согласно полученным данным, на Хатаинском проспекте, на участке дороги в сторону станции «Нариман Нариманов», скопилось большое количество дождевой воды. Из-за этого пешеходы и автомобилисты столкнулись с серьезными трудностями при попытке пересечь затопленный участок.

Напомним, дождливая погода в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится до завтрашнего утра.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 191
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 472
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1771
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1958
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3086
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5205
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2002
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1195
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10606
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7225
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

