Затопление у Бакинского вокзала

Проливные дожди фактически парализовали движение в районе Бакинского железнодорожного вокзала, создав серьезные затруднения для жителей и гостей столицы.

Согласно полученным данным, на Хатаинском проспекте, на участке дороги в сторону станции «Нариман Нариманов», скопилось большое количество дождевой воды. Из-за этого пешеходы и автомобилисты столкнулись с серьезными трудностями при попытке пересечь затопленный участок.

Напомним, дождливая погода в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится до завтрашнего утра.