В Европе опасаются нового человека Трампа

Назначение экономического советника президента США Дональда Трампа Кевина Хассета на пост главы Федеральной резервной системы может привести к пересмотру линии американского регулятора и ускорить инфляционные процессы в мире. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

«Если на рынке укоренится убеждение, что новый председатель ФРС [Хассет] будет руководствоваться фискальными или какими-либо другими соображениями в ущерб целевому показателю инфляции, это приведет к оттоку капитала из США и снижению стоимости доллара, что повлечет за собой серьезные последствия во всем мире, включая рост инфляции», – заявил газете чиновник ЕЦБ.

Другой сотрудник европейского регулятора считает, что инфляция может вырасти из-за возможного давления администрации Трампа на Хассета с целью принятия решений, выгодных Белому дому. Он указал, что «в США существует вероятность возникновения инфляционной тенденции… из-за политического вмешательства».

При этом третий чиновник подчеркнул, что «для Трампа Хассет был бы лучшим выбором», так как потенциальный кандидат близок к американской администрации.

Отмечается, что с уходом действующего главы ФРС Джерома Пауэлла «доверительные отношения» между американским регулятором и ЕЦБ «могут подойти к концу».

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассматривается соратниками Трампа в качестве наилучшего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы. Как отмечалось, в Белом доме полагают, что Хассет на новой должности сможет реализовать курс Трампа, направленный на снижение базовой процентной ставки. Вместе с тем агентство указывало, что действующий глава американской администрации известен принятием неожиданных кадровых решений, поэтому кандидатуру Хассета пока нельзя считать окончательной.