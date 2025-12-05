USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

В Европе опасаются нового человека Трампа

10:48 743

Назначение экономического советника президента США Дональда Трампа Кевина Хассета на пост главы Федеральной резервной системы может привести к пересмотру линии американского регулятора и ускорить инфляционные процессы в мире. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

«Если на рынке укоренится убеждение, что новый председатель ФРС [Хассет] будет руководствоваться фискальными или какими-либо другими соображениями в ущерб целевому показателю инфляции, это приведет к оттоку капитала из США и снижению стоимости доллара, что повлечет за собой серьезные последствия во всем мире, включая рост инфляции», – заявил газете чиновник ЕЦБ.

Другой сотрудник европейского регулятора считает, что инфляция может вырасти из-за возможного давления администрации Трампа на Хассета с целью принятия решений, выгодных Белому дому. Он указал, что «в США существует вероятность возникновения инфляционной тенденции… из-за политического вмешательства».

При этом третий чиновник подчеркнул, что «для Трампа Хассет был бы лучшим выбором», так как потенциальный кандидат близок к американской администрации.

Отмечается, что с уходом действующего главы ФРС Джерома Пауэлла «доверительные отношения» между американским регулятором и ЕЦБ «могут подойти к концу».

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассматривается соратниками Трампа в качестве наилучшего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы. Как отмечалось, в Белом доме полагают, что Хассет на новой должности сможет реализовать курс Трампа, направленный на снижение базовой процентной ставки. Вместе с тем агентство указывало, что действующий глава американской администрации известен принятием неожиданных кадровых решений, поэтому кандидатуру Хассета пока нельзя считать окончательной.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 194
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 475
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1773
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1961
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3086
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5208
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2003
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1195
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10607
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7226
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

