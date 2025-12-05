МЧС обратилось к населению

С наступлением зимы и холодов значительно возрастает спрос на пользование электро- и газовыми отопительными приборами. В такой ситуации неисправности в работе бытовых электро- и газовых приборов, в том числе использование нестандартных или самодельных газовых и электрических отопительных приборов, перегрузка электросети, неосторожность и отсутствие контроля могут стать причиной пожара или взрыва.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, несмотря на проводимую министерством массовую разъяснительную работу, с сожалением приходится констатировать, что несоблюдение правил безопасности отдельными гражданами, физическими и юридическими лицами, а также допускаемая ими халатность в конечном итоге приводят к тяжелым последствиям, приводящим к гибели людей, а также к повреждению имущества и инфраструктуры. В связи с этим МЧС обращается к населению и вновь напоминает о необходимости соблюдения следующих важных правил безопасности:

- запрещается эксплуатировать неисправные и некачественные электро- и газовые приборы и оборудование;

- электрическое и газовое хозяйство должно постоянно содержаться в исправном состоянии;

- монтаж и ремонт электрических и газовых сетей следует поручать только специалистам;

- нельзя перегружать электрические линии и удлинители;

- нельзя оставлять без присмотра подключенные к сети электроприборы (телефоны, компьютеры и т. п.);

- нельзя допускать детей к пользованию электро- и газовыми приборами, они должны находиться под постоянным присмотром;

- нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества и жидкости в квартире, на балконах и лестничных клетках;

- покидая квартиру, нельзя оставлять включенными электро- и газовые приборы;

- входя в квартиру, не зажигайте сразу свет, не включайте электро- и газовые приборы, не пользуйтесь открытым огнем, а при появлении запаха газа немедленно откройте двери и окна, перекройте подачу газа в квартиру и вызовите специалиста;

- не бросайте непотушенные спички и окурки в мусорное ведро или с балкона.

Чтобы обеспечить свою безопасность в случае пожара, прикройте рот и нос влажной тканью (полотенцем, шарфом, одеждой и т.п.) и передвигайтесь пригнувшись или ползком; закройте щели вокруг двери влажной тканью, чтобы защитить себя от дыма в соседней комнате; закройте двери и окна, чтобы предотвратить распространение огня, если невозможно покинуть квартиру, и ждите пожарных на балконе или около окна; не пользуйтесь лифтом, чтобы покинуть здание.

При возникновении пожара в электрошахте, квартирах и различных помещениях многоэтажных домов жильцам других квартир не следует покидать квартиру до прибытия спасателей, а также следует закрыть пространство вокруг входной двери влажной тканью, чтобы защитить себя от дыма.

Соблюдение указанных правил безопасности позволит предотвратить потенциальный вред жизни и здоровью!

Помните: несоблюдение правил — угроза жизни!

В случае опасности звоните в 112!