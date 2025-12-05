USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

МЧС обратилось к населению

ВИДЕО
10:56 781

С наступлением зимы и холодов значительно возрастает спрос на пользование электро- и газовыми отопительными приборами. В такой ситуации неисправности в работе бытовых электро- и газовых приборов, в том числе использование нестандартных или самодельных газовых и электрических отопительных приборов, перегрузка электросети, неосторожность и отсутствие контроля могут стать причиной пожара или взрыва.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, несмотря на проводимую министерством массовую разъяснительную работу, с сожалением приходится констатировать, что несоблюдение правил безопасности отдельными гражданами, физическими и юридическими лицами, а также допускаемая ими халатность в конечном итоге приводят к тяжелым последствиям, приводящим к гибели людей, а также к повреждению имущества и инфраструктуры. В связи с этим МЧС обращается к населению и вновь напоминает о необходимости соблюдения следующих важных правил безопасности:

- запрещается эксплуатировать неисправные и некачественные электро- и газовые приборы и оборудование;

- электрическое и газовое хозяйство должно постоянно содержаться в исправном состоянии;

- монтаж и ремонт электрических и газовых сетей следует поручать только специалистам;

- нельзя перегружать электрические линии и удлинители;

- нельзя оставлять без присмотра подключенные к сети электроприборы (телефоны, компьютеры и т. п.);

- нельзя допускать детей к пользованию электро- и газовыми приборами, они должны находиться под постоянным присмотром;

- нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества и жидкости в квартире, на балконах и лестничных клетках;

- покидая квартиру, нельзя оставлять включенными электро- и газовые приборы;

- входя в квартиру, не зажигайте сразу свет, не включайте электро- и газовые приборы, не пользуйтесь открытым огнем, а при появлении запаха газа немедленно откройте двери и окна, перекройте подачу газа в квартиру и вызовите специалиста;

- не бросайте непотушенные спички и окурки в мусорное ведро или с балкона.

Чтобы обеспечить свою безопасность в случае пожара, прикройте рот и нос влажной тканью (полотенцем, шарфом, одеждой и т.п.) и передвигайтесь пригнувшись или ползком; закройте щели вокруг двери влажной тканью, чтобы защитить себя от дыма в соседней комнате; закройте двери и окна, чтобы предотвратить распространение огня, если невозможно покинуть квартиру, и ждите пожарных на балконе или около окна; не пользуйтесь лифтом, чтобы покинуть здание.

При возникновении пожара в электрошахте, квартирах и различных помещениях многоэтажных домов жильцам других квартир не следует покидать квартиру до прибытия спасателей, а также следует закрыть пространство вокруг входной двери влажной тканью, чтобы защитить себя от дыма.

Соблюдение указанных правил безопасности позволит предотвратить потенциальный вред жизни и здоровью!

Помните: несоблюдение правил — угроза жизни!

В случае опасности звоните в 112!

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 195
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 477
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1777
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1965
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3088
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5211
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2005
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1196
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10607
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7226
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

ЭТО ВАЖНО

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 195
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 477
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1777
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1965
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3088
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5211
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2005
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1196
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10607
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7226
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться