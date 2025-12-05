Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины

Российская армия в Украине «недооценила противника» и оказалась не готова к войне. Об этом в эфире РБК заявил экс-главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Владимир Чиркин.

«Россия в очередной раз не была готова к войне, как это было и в прошлые годы, и в прошлые столетия. Больше того, традиционно произошла недооценка противника и переоценка своих войск», — сказал Чиркин.

«Негативной оценки», по его словам, заслуживает работа всего разведсообщества России. «По сути дела, была высказана руководству страны, я бы сказал, ложная информация. Что 70% населения Украины за нас, а 30% против. Оказалось, что ровно наоборот. 30% за нас, а 70% против», — сказал Чиркин.

«К чему это привело, мы уже знаем, что буквально за первые недели мы получили серьезный жестокий урок», — продолжил генерал: российская армия была вынуждена отступить из-под Киева, а затем растеряла территориальные завоевания, восстановить которые не смогла даже спустя три года. В настоящий момент Россия контролирует около 20% территории Украины, хотя в начале 2022 года это было 27%.

«Бывший министр обороны постарался выйти красиво из этой ситуации, называя происходящее жестом доброй воли. Сколько там мы оставили погибших, раненых и искалеченных – это знают в нашей армии и, я думаю, еще история до конца не освещена», — заключил Чиркин.

По последним данным разведки НАТО, на начало декабря 2025 года совокупные потери российской армии в Украине достигли 1,15 млн человек, включая убитых, раненых и взятых в плен. Более 400 тысяч солдат получили тяжелые ранения и стали калеками согласно оценкам IISS.

Подтвержденные потери убитыми, которые оценивают «Би-би-си» и «Медиазона» на основании постов в соцсетях и открытых данных, превысили 150 тысяч человек.