Макрон и товарищ Си требуют мира

Китай и Франция подтвердили готовность добиваться прекращения боевых действий в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР.

«Что касается Украины, то Китай и Франция поддерживают все усилия, направленные на прекращение боевых действий и восстановление мира на основе международного права, целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций», – приводит его текст Центральное телевидение Китая.

В документе подчеркивается, что Китай и Франция, являясь постоянными членами Совбеза ООН, намерены совместно искать конструктивные решения, опирающиеся на нормы международного права, для преодоления вызовов и угроз глобальной безопасности и стабильности. В совместном коммюнике отмечается, что «обе стороны привержены мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций».

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай проходит с 3 по 5 декабря. Накануне он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Сейчас французский лидер находится в Чэнду (провинция Сычуань), где также встретился с руководителем КНР в неформальной обстановке.