США объяснили потерю двух истребителей

ВМС США объяснили «значительным стрессом» у военных потерю двух истребителей F-18 во время операции против хуситов в Йемене весной этого года. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на соответствующее расследование.

ВМС США провели расследование нескольких инцидентов с участием боевой группы авианосца USS Harry S. Truman в апреле - мае. Тогда сообщалось, что один истребитель F/A-18E упал в воду во время буксировки, а второй упал в море при посадке на палубу авианосца из-за неисправности системы аэрофинишеров.

Кроме того, расследование показало, что имели место несколько случаев «дружественного огня» со стороны кораблей ударной группы по своим самолетам. В результате никто серьезно не пострадал.

В документе, который цитирует CBS, говорится, что за период операции с участием USS Harry S. Truman самолеты провели в воздухе 52 дня, включая 72 часа непрерывных полетов, нанеся по хуситам более 1 тыс. авиаударов.

Как отметили официальные представители ВМС США, по итогам расследования были сделаны соответствующие выводы и выработаны необходимые рекомендации личному составу. Подчеркивается, что всех этих инцидентов можно было избежать.

Во время этой операции мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» утверждали, что ВМС США потеряли два истребителя в результате их атак на авианосец USS Harry S. Truman.