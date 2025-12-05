USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

США объяснили потерю двух истребителей

11:12 760

ВМС США объяснили «значительным стрессом» у военных потерю двух истребителей F-18 во время операции против хуситов в Йемене весной этого года. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на соответствующее расследование.

ВМС США провели расследование нескольких инцидентов с участием боевой группы авианосца USS Harry S. Truman в апреле - мае. Тогда сообщалось, что один истребитель F/A-18E упал в воду во время буксировки, а второй упал в море при посадке на палубу авианосца из-за неисправности системы аэрофинишеров.

Кроме того, расследование показало, что имели место несколько случаев «дружественного огня» со стороны кораблей ударной группы по своим самолетам. В результате никто серьезно не пострадал.

В документе, который цитирует CBS, говорится, что за период операции с участием USS Harry S. Truman самолеты провели в воздухе 52 дня, включая 72 часа непрерывных полетов, нанеся по хуситам более 1 тыс. авиаударов.

Как отметили официальные представители ВМС США, по итогам расследования были сделаны соответствующие выводы и выработаны необходимые рекомендации личному составу. Подчеркивается, что всех этих инцидентов можно было избежать. 

Во время этой операции мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» утверждали, что ВМС США потеряли два истребителя в результате их атак на авианосец USS Harry S. Truman.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 200
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 478
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1784
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1969
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3092
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5215
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2007
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1198
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10611
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7226
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6476

