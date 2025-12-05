USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

США успокаивают Европу

11:25 486

Сокращение численности американских войск в Европе не приведет к дополнительному бремени для обороны континента. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

«Я уверен в возможностях» Европы и Канады. Мы готовы сегодня к любым кризисам и непредвиденным обстоятельствам», – приводит его слова Politico.

Гринкевич отметил, что политическое напряжение вокруг возможных мирных переговоров по Украине «никак не повлияло… на способность выполнять нашу миссию с точки зрения НАТО». По его словам, решения союзников увеличить оборонные расходы означают, что альянс «будет более готов завтра, а мы будем более готовы послезавтра» к противодействию России и реагированию на любые изменения в дислокации американских сил.

Его заявления прозвучали на фоне обеспокоенности в Европе ожидаемым сокращением американского военного присутствия в рамках готовящейся оборонной стратегии президента Дональда Трампа. Предполагается, что предстоящий обзор военной политики предусматривает перераспределение части контингента из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

Как отмечает Politico, в частных разговорах некоторые европейские партнеры выражают тревогу относительно обязательств США в рамках НАТО, хотя публично подчеркивают, что альянс сохраняет устойчивость.

«Все процессы НАТО функционируют безупречно», — заявил изданию заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. По его словам, на практике американцы выполняют свои обязательства в рамках альянса очень хорошо.

Вместе с тем Гринкевич подчеркнул свою обеспокоенность тем, что Россия может попытаться проверить прочность коллективной обороны НАТО в ближайшей перспективе, а также в среднесрочной и, очевидно, в долгосрочной перспективе.

«Мы также думаем о том, чтобы действовать на опережение… Если РФ пытается создать для нас дилеммы, то, возможно, есть способы, которыми мы могли бы создать для них дилеммы», – добавил он, не раскрывая деталей.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 202
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 481
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1786
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала
10:47 1971
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
09:55 3095
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
11:36
11:36 5219
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2008
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1199
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
00:33
00:33 10612
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36
4 декабря 2025, 21:36 7226
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
4 декабря 2025, 11:10
4 декабря 2025, 11:10 6477

