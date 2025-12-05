США успокаивают Европу

Сокращение численности американских войск в Европе не приведет к дополнительному бремени для обороны континента. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

«Я уверен в возможностях» Европы и Канады. Мы готовы сегодня к любым кризисам и непредвиденным обстоятельствам», – приводит его слова Politico.

Гринкевич отметил, что политическое напряжение вокруг возможных мирных переговоров по Украине «никак не повлияло… на способность выполнять нашу миссию с точки зрения НАТО». По его словам, решения союзников увеличить оборонные расходы означают, что альянс «будет более готов завтра, а мы будем более готовы послезавтра» к противодействию России и реагированию на любые изменения в дислокации американских сил.

Его заявления прозвучали на фоне обеспокоенности в Европе ожидаемым сокращением американского военного присутствия в рамках готовящейся оборонной стратегии президента Дональда Трампа. Предполагается, что предстоящий обзор военной политики предусматривает перераспределение части контингента из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

Как отмечает Politico, в частных разговорах некоторые европейские партнеры выражают тревогу относительно обязательств США в рамках НАТО, хотя публично подчеркивают, что альянс сохраняет устойчивость.

«Все процессы НАТО функционируют безупречно», — заявил изданию заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. По его словам, на практике американцы выполняют свои обязательства в рамках альянса очень хорошо.

Вместе с тем Гринкевич подчеркнул свою обеспокоенность тем, что Россия может попытаться проверить прочность коллективной обороны НАТО в ближайшей перспективе, а также в среднесрочной и, очевидно, в долгосрочной перспективе.

«Мы также думаем о том, чтобы действовать на опережение… Если РФ пытается создать для нас дилеммы, то, возможно, есть способы, которыми мы могли бы создать для них дилеммы», – добавил он, не раскрывая деталей.