Ночной пожар в Евлахе: один погиб, двое пострадали

В Евлахе произошел пожар, в результате которого один человек погиб, а двое получили ожоги. Инцидент случился этой ночью на улице Самеда Вургуна.

Сообщается, что жительница города Наргиз Микаилова, 1945 года рождения, погибла, получив смертельные ожоги.

Находившиеся в доме Ясэмэн Вагабова (1965 г.р.) и Камран Мехтиев (1967 г.р.) получили тяжелые ожоговые травмы. Погибшая во время пожара Наргиз Микаилова является матерью шехида Первой Карабахской войны Махаммадали Мехтиева. Пострадавшие — его брат и сестра.

В Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 5 декабря около 01:20 ночи двое пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи Центральной районной больницы Евлаха. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Состояние женщины оценено как удовлетворительное, после осмотра она была отпущена домой для амбулаторного лечения. Мужчина, у которого диагностированы ожоги II–III степени, был эвакуирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре для получения более специализированной помощи.

По факту пожара продолжается расследование.