Кремль не отступает ни на йоту

Ночной пожар в Евлахе: один погиб, двое пострадали

Ульвия Худиева
11:23 343

В Евлахе произошел пожар, в результате которого один человек погиб, а двое получили ожоги. Инцидент случился этой ночью на улице Самеда Вургуна.

Сообщается, что жительница города Наргиз Микаилова, 1945 года рождения, погибла, получив смертельные ожоги.

Находившиеся в доме Ясэмэн Вагабова (1965 г.р.) и Камран Мехтиев (1967 г.р.) получили тяжелые ожоговые травмы. Погибшая во время пожара Наргиз Микаилова является матерью шехида Первой Карабахской войны Махаммадали Мехтиева. Пострадавшие — его брат и сестра.

В Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 5 декабря около 01:20 ночи двое пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи Центральной районной больницы Евлаха. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Состояние женщины оценено как удовлетворительное, после осмотра она была отпущена домой для амбулаторного лечения. Мужчина, у которого диагностированы ожоги II–III степени, был эвакуирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре для получения более специализированной помощи.

По факту пожара продолжается расследование.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 204
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 482
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1786
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1975
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3099
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5222
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2008
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1199
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10612
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7226
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6477

