Азербайджан отправляет войска в Газу?

Президент США Дональд Трамп планирует до 25 декабря объявить о начале реализации второго этапа его плана по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США, американский лидер намерен «до Рождества заявить о вступлении процесса мирного урегулирования в Газе во вторую фазу и представить новую структуру, которая будет управлять анклавом». Как ожидается, Трамп до конца декабря встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения этих шагов.

Как сказано в публикации, второй этап плана будет предусматривать вывод израильских войск из сектора Газа, размещение в нем «международных стабилизационных сил», а также начало работы структур по управлению анклавом, включая «Совет мира». Портал отмечает, что ключевой элемент первого этапа плана — освобождение палестинским движением ХАМАС всех похищенных и возвращение останков погибших заложников — почти выполнен.

По сведениям Axios, «Совет мира» будет включать «около десятка лидеров западных и арабских государств». Ему будет подчиняться исполнительный комитет, в который войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, а также ряд других лиц.

Как уточняется в публикации, «под руководством комитета будет работать палестинское правительство, включающее технократов». В его составе будут «12–15 палестинцев, которые обладают опытом работы в сфере управления и бизнеса и не имеют связей с ХАМАС, ФАТХ или другими палестинскими партиями или фракциями». По словам источников, США сейчас «на заключительном этапе» согласования с Израилем, Палестинской национальной администрацией (ПНА) и странами региона вопросов, касающихся формирования этого правительства.

Как сообщил портал, Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция, в частности, согласились на то, чтобы их военнослужащие вошли в состав международных стабилизационных сил. Представители США, Катара и Турции обсуждают с ХАМАС договоренности относительно начала разоружения этого движения и уменьшения его контроля над сектором Газа.

Израиль и ХАМАС 9 октября при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую «желтую линию», сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

Трамп ранее заявлял, что возглавит «Совет мира», который должен будет взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что данная структура будет включать лидеров «очень важных и очень уважаемых государств».

Следует отметить, что западные и израильские источники неоднократно сообщали о готовности Азербайджана направить миротворческий контингент в Газу. Однако последний раз (это было несколько дней назад) израильские источники, ссылаясь на правительственные источники, сообщили, что Азербайджан отказался от этого плана, чтобы не подвергать опасности жизни своих военнослужащих.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, принятой 17 ноября по плану Трампа по Газе, международные стабилизационные силы должны разоружить ХАМАС. ХАМАС отказывается разоружаться, а это означает, что столкновения между международными стабилизационными силами и боевиками ХАМАС могут быть неизбежны.