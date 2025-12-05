USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

В Азербайджане ужесточаются штрафы за вывоз культурного наследия

11:49 231

В Азербайджане вдвое увеличиваются штрафы за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия. Соответствующие изменения отражены в проекте поправок к закону «О культуре».

Согласно документу, штрафы будут увеличены до 3 тысяч манатов для физических лиц, 6 тысяч манатов для должностных лиц и 20 тысяч манатов для юридических лиц.

Проект также усиливает нормы по защите памятников культурного наследия. Запрещаются их порча, уничтожение, перемещение без согласования с уполномоченным органом, а также любые строительные, восстановительные, реконструкционные, монтажные и благоустроительные работы, которые могут нарушить их целостность или создать угрозу сохранности.

Действующее законодательство уже предусматривает запрет на изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос и проведение работ, способных нанести им вред.

За уничтожение культурных ценностей по неосторожности предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 206
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 487
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1792
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1979
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3101
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5225
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2009
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1199
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10613
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7227
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6477

ЭТО ВАЖНО

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 206
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 487
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1792
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1979
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3101
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5225
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2009
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1199
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10613
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7227
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6477
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться