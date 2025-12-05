В Азербайджане ужесточаются штрафы за вывоз культурного наследия

Согласно документу, штрафы будут увеличены до 3 тысяч манатов для физических лиц, 6 тысяч манатов для должностных лиц и 20 тысяч манатов для юридических лиц.

В Азербайджане вдвое увеличиваются штрафы за незаконный вывоз объектов национального культурного наследия. Соответствующие изменения отражены в проекте поправок к закону «О культуре».

Проект также усиливает нормы по защите памятников культурного наследия. Запрещаются их порча, уничтожение, перемещение без согласования с уполномоченным органом, а также любые строительные, восстановительные, реконструкционные, монтажные и благоустроительные работы, которые могут нарушить их целостность или создать угрозу сохранности.

Действующее законодательство уже предусматривает запрет на изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос и проведение работ, способных нанести им вред.

За уничтожение культурных ценностей по неосторожности предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.