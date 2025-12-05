USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Венесуэла важнее Украины

Daily Mail
11:52 204

Госсекретарь США Марко Рубио сместил акцент своей внешнеполитической деятельности с Украины на Венесуэлу в расчете на укрепление собственного политического будущего. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Американский дипломат, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию, что «зацикленность Рубио на Венесуэле» связана с его стремлением укрепить собственные позиции во власти. По словам источника, главный приоритет госсекретаря – «латиноамериканская повестка дня»: ему необходимо заручиться поддержкой состоятельных венесуэльцев во Флориде, что важно для его политического будущего. Дипломат добавил, что Рубио считает Украину «проигрышной темой» в рамках движения MAGA («Сделаем Америку вновь великой»).

Сам Рубио в интервью подчеркивал, что, сосредоточившись на принципе «Америка прежде всего», внимание США должно прежде всего быть направлено на Западное полушарие. По его мнению, угрозы ближе к дому для американцев важнее, чем «войны за рубежом».

Али Керимли подал апелляцию
Али Керимли подал апелляцию
11:51 208
Азербайджан отправляет войска в Газу?
Азербайджан отправляет войска в Газу?
11:37 488
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
Бывший командующий российской армией о «жестоком уроке» от Украины
10:57 1794
Затопление у Бакинского вокзала
Затопление у Бакинского вокзала видео
10:47 1981
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити»
Беспилотник ударил по «Грозный-Сити» видео
09:55 3102
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети
В Баку крупный пожар в многоэтажном доме: четверо погибших, двое из них дети заявления МЧС, Генпрокуратуры, TƏBİB; обновлено 08:43
11:36 5228
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
Атака украинских беспилотников: под ударом в России порт, нефтезавод...
09:43 2010
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
Майами-2: состоялись переговоры украинской и американской делегаций
09:24 1200
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему
00:33 10615
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
Путин: Россия войну не начинала, Крым не аннексировала, а Украине надо начать переговоры
4 декабря 2025, 21:36 7228
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
4 декабря 2025, 11:10 6477

