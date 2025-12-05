Венесуэла важнее Украины

Госсекретарь США Марко Рубио сместил акцент своей внешнеполитической деятельности с Украины на Венесуэлу в расчете на укрепление собственного политического будущего. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Американский дипломат, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию, что «зацикленность Рубио на Венесуэле» связана с его стремлением укрепить собственные позиции во власти. По словам источника, главный приоритет госсекретаря – «латиноамериканская повестка дня»: ему необходимо заручиться поддержкой состоятельных венесуэльцев во Флориде, что важно для его политического будущего. Дипломат добавил, что Рубио считает Украину «проигрышной темой» в рамках движения MAGA («Сделаем Америку вновь великой»).

Сам Рубио в интервью подчеркивал, что, сосредоточившись на принципе «Америка прежде всего», внимание США должно прежде всего быть направлено на Западное полушарие. По его мнению, угрозы ближе к дому для американцев важнее, чем «войны за рубежом».