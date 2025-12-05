Али Керимли подал апелляцию

Председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли обжаловал меру пресечения в виде ареста. Об этом заявил адвокат А.Керимли Фахраддин Мехтиев.

Адвокат отметил, что жалоба на решение Сабаильского районного суда в отношении его подзащитного будет рассмотрена сегодня в 14:20 в Апелляционном суде под председательством судьи Эмина Мехтиева.

Отметим, что 1 декабря Сабаильский районный суд на основании представления следственного органа избрал в отношении Али Керимли меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней. Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 УК (насильственный захват власти).