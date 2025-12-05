USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Силовики задержали украинского депутата

детали от НАБУ
12:49 1419

Антикоррупционные органы и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую депутатом Анной Скороход, подозреваемой во взяточничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ).

«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины», – говорится в сообщении.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о депутате парламентской группы «За будущее» Анне Скороход. По данным собеседников издания, парламентарий подозревается в вымогательстве взятки – она якобы требовала с предпринимателя $250 тыс.

В НАБУ уточнили, что на данный момент продолжаются следственные действия, а подробности обещают обнародовать позже.

Сама депутат уже подтвердила проведение следственных действий в своем доме, заявив, что ей «нечего скрывать» и охарактеризовав их как «прямое давление» на оппозицию.

«Моя деятельность на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции», – написала Скороход в соцсетях.

Напомним, Анна Скороход избрана депутатом Украины в 2019 году, в Верховной Раде была членом фракции «Слуга народа» и работала в комитете по вопросам энергетики и ЖКХ. Однако в ноябре 2019 года ее исключили из фракции. Она назвала это решение политически мотивированным и связала его с тем, что не поддержала голосование за законопроект о рынке земли. В настоящее время Скороход входит в парламентскую группу «За будущее».

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 710
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1089
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 813
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1398
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2886
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11950
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1860
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3165
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5883
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2399
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 897

