Бонусы для ушедших в армию азербайджанских чиновников

В Азербайджане для госслужащих, призванных на военную службу, устанавливаются дополнительные пособия и льготы.

Это предусмотрено поправками к закону «О государственной службе», обсуждавшимися сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, а также по культуре.

Согласно проекту, госслужащий, призванный на срочную военную или альтернативную службу, может быть временно отстранен от исполнения обязанностей. В период службы ему будет выплачиваться пособие в размере трех средних месячных государственных окладов.

За исключением случаев ликвидации государственного органа, лица, проходившие срочную военную службу и ранее работавшие в соответствующем государственном органе, смогут восстановиться на прежней или аналогичной должности при обращении не позднее 60 календарных дней после увольнения из армии.

Период срочной военной службы госслужащих, которые до призыва занимали государственную должность и после возвращения из запаса вновь были назначены на госслужбу, будет учитываться в их общем стаже государственной службы.

