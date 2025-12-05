Kогда повысят пенсии в Азербайджане?

USD 1.7000
В Азербайджане средняя месячная заработная плата за первые десять месяцев года выросла на 9,5% и достигла 1087 манатов. Более высокие показатели зафиксированы в нефтяной промышленности, финансово-страховом секторе, сфере информации и связи, а также в профессиональной, научно-технической, транспортной и складской деятельности. Рост заработных плат важен и для определения процента индексации пенсий. Об этом написал в соцсетях депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, индексация трудовых пенсий проводится в соответствии с законом «О трудовых пенсиях», согласно которому все виды трудовых пенсий индексируются ежегодно в объеме роста средней месячной зарплаты по стране за предыдущий год. По предварительным прогнозам, в 2025 году средняя заработная плата увеличится на 9,2%.

«Соответственно, ожидается, что пенсии также вырастут на 9,2%. Точный показатель будет объявлен официально в начале февраля», — отметил депутат.

Индексация охватывает все виды трудовых пенсий: по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца. То есть размер пенсии любого гражданина, получающего трудовую пенсию, будет увеличен.

Поскольку индексация проводится на основе данных предыдущего года, повышение коснется всех граждан, получивших право на пенсию до 31 декабря 2025 года включительно. Страховая часть пенсий, назначенных до 1 января 2026 года, а также надбавки по выслуге лет будут увеличены в соответствии с темпом роста номинальной средней заработной платы.

Таким образом, с января 2026 года произойдет повышение всех видов трудовых пенсий. Это коснется около 1 миллиона 100 тысяч граждан и будет осуществлено в соответствии с уровнем роста средних зарплат в 2025 году.

