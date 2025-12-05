Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Анкара планирует инвестировать в рынок США, а также участвовать в добыче и разведке природного газа. Турецкий министр отметил, что в течение ближайших 10–15 лет страна получит от США 1500 танкерных поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с такими энергетическими гигантами, как Chevron и Exxon, и в ближайшее время Турция вложит средства в американский рынок. «Вероятно, в следующем месяце мы объявим о крупной сделке, в которой будет участвовать и Турецкая нефтяная компания», — заявил министр.
Напомним, Турция уже некоторое время сотрудничает с американской компанией Continental Resources по проектам нетрадиционной добычи, включая гидроразрыв пласта (фрэкинг).
В последние годы Турция подписала с США и рядом международных энергетических компаний долгосрочные соглашения о закупке СПГ, предусматривающие также право повторной продажи. Анкара стремится стать основным поставщиком газа в Южную Европу, особенно в Украину.
Турецкие официальные лица считают, что болгарский участок газопровода «Балканский поток», который является частью «Турецкого потока», имеет мощность всего 3,5 млрд кубометров, и это создает сложности. По словам представителей, увеличение мощности «Балканского потока» вдвое позволит существенно изменить объемы экспорта СПГ в страны Юго-Восточной Европы. «Наша главная цель — обеспечить максимальную экспортную мощность примерно 10 млрд кубометров в год», — подчеркнул Байрактар, говоря о проекте расширения газопровода.
Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце посещал Турцию, где обсуждал сотрудничество в энергетической сфере. Источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что Киев обратился к Турции с просьбой помочь в поставках газа. Между Турецкой нефтепроводной компанией и украинским «Нафтогазом» ведется совместная работа по поиску возможных решений. Источники отмечают, что аналогичные переговоры Анкара ведет и с Грецией.
Анкара считает, что Украина располагает значительными хранилищами СПГ, что позволяет закупать газ по низким ценам летом и использовать его зимой. В прошлом месяце Украина заключила соглашение с Афинами о поставках американского СПГ через греческие регазификационные терминалы. Однако министр Байрактар считает, что Греция не обладает достаточным потенциалом, чтобы стать ключевым поставщиком на европейском рынке.
Турецкий министр подчеркнул мощность турецких хранилищ и терминалов по регазификации (FSRU), отметив, что общая мощность страны по повторной газификации составляет 32 млрд кубометров в год. Он также сообщил о планах расширения FSRU-инфраструктуры: «Сейчас у нас есть три таких объекта, и в ближайшие годы мы планируем добавить еще два. Это еще больше повысит наши возможности по приему СПГ», — сказал Байрактар.
Источники отмечают, что Турция, уже много лет являющаяся ключевой страной для энергетического транзита, на новом этапе стремится стать поставщиком СПГ и арендодателем инфраструктуры. Анкара также ведет переговоры с Египтом и Марокко. По данным источников, Турция обсуждает возможность сдачи части своих мощностей по хранению и регазификации в аренду Египту и Марокко, чтобы эти страны могли закупать СПГ в теплый сезон в течение 5–6 месяцев, используя турецкую инфраструктуру.