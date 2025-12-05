Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Анкара планирует инвестировать в рынок США, а также участвовать в добыче и разведке природного газа. Турецкий министр отметил, что в течение ближайших 10–15 лет страна получит от США 1500 танкерных поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с такими энергетическими гигантами, как Chevron и Exxon, и в ближайшее время Турция вложит средства в американский рынок. «Вероятно, в следующем месяце мы объявим о крупной сделке, в которой будет участвовать и Турецкая нефтяная компания», — заявил министр.

Напомним, Турция уже некоторое время сотрудничает с американской компанией Continental Resources по проектам нетрадиционной добычи, включая гидроразрыв пласта (фрэкинг).

В последние годы Турция подписала с США и рядом международных энергетических компаний долгосрочные соглашения о закупке СПГ, предусматривающие также право повторной продажи. Анкара стремится стать основным поставщиком газа в Южную Европу, особенно в Украину.

Турецкие официальные лица считают, что болгарский участок газопровода «Балканский поток», который является частью «Турецкого потока», имеет мощность всего 3,5 млрд кубометров, и это создает сложности. По словам представителей, увеличение мощности «Балканского потока» вдвое позволит существенно изменить объемы экспорта СПГ в страны Юго-Восточной Европы. «Наша главная цель — обеспечить максимальную экспортную мощность примерно 10 млрд кубометров в год», — подчеркнул Байрактар, говоря о проекте расширения газопровода.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце посещал Турцию, где обсуждал сотрудничество в энергетической сфере. Источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что Киев обратился к Турции с просьбой помочь в поставках газа. Между Турецкой нефтепроводной компанией и украинским «Нафтогазом» ведется совместная работа по поиску возможных решений. Источники отмечают, что аналогичные переговоры Анкара ведет и с Грецией.