Жизнь не учит Гасанова

Ранее судимый за разбой на этот раз был задержан с 22 кг наркотиков. В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по контролю за наркотиками МВД, на территории Апшеронского района предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе операции был задержан 37-летний Этибар Гасанов, ранее судимый за разбой. У него обнаружено и изъято 22 кг марихуаны с добавлением вредных веществ.

В ходе расследования установлено, что задержанный организовал сбыт и незаконный оборот наркотиков на территории республики. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Э.Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.

Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков.