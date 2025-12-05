Орбан в Вашингтоне и Москве обсуждал Азербайджан

В Азербайджане у MOL доля в 9,57 процента в нефтяном проекте «Азери-Чираг-Гюнешли», другая венгерская компания MVM владеет 5 процентами в газовом проекте «Шахдениз». «Лукойл» имеет 19,99 процента в азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шахдениз», 78 АЗС и нефтебазу в Баку.

Как уже сообщал haqqin.az, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визитов в конце ноября в Вашингтон и Москву обсуждал возможность выкупа компанией MOL активов российской нефтекомпании «Лукойл» в таких странах, как Азербайджан, Казахстан, Румыния и Болгария.

«Венгрию интересует добывающий актив «Лукойла» в Азербайджане», - сообщил источник. Таким образом, Венгрия хочет увеличить свое присутствие в проекте «Шахдениз».

Этот же актив интересен ряду американских компаний, и разрешение ситуации ожидается к 13 декабря, если до этого времени Минфин США не внесет какие-либо коррективы в свои санкции, принятые в отношении зарубежных активов «Лукойла» в октябре текущего года.

Отметим, что встречавшийся 28 ноября в Москве с президентом России премьер Венгрии Виктор Орбан сообщал о том, что могут быть заключены крупные соглашения между российскими и венгерскими компаниями, прежде всего, MOL, но не уточнял других деталей. В ходе визита в США Орбан добился от Трампа ряда исключений, нажимая на проблему с получением энергоносителей.

Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», а газа - по «Турецкому потоку».

Напомним, активами «Лукойла» интересуются ExxonMobil, Carlyle, Chevron и ряд других компаний. В Болгарии и Румынии правительства сами тоже хотят выкупить НПЗ и сети АЗС «Лукойла». Международный бизнес «Лукойла» включает в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, доли в месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Ираке и Мексике, а также сотни розничных автозаправочных станций по всему миру.

«MOL обратилась в Минфин США о ведении переговоров о выкупе доли «Лукойла» в ряде стран. Но решать будет «Лукойл» и только с одобрения Минфина США», - отметил другой источник.

Венгрия наращивает участие в энергетических проектах как в странах СНГ, так и Турции.