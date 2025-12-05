USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Орбан в Вашингтоне и Москве обсуждал Азербайджан

Как уже сообщал haqqin.az, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визитов в конце ноября в Вашингтон и Москву обсуждал возможность выкупа компанией MOL активов российской нефтекомпании «Лукойл» в таких странах, как Азербайджан, Казахстан, Румыния и Болгария.

В Азербайджане у MOL доля в 9,57 процента в нефтяном проекте «Азери-Чираг-Гюнешли», другая венгерская компания MVM владеет 5 процентами в газовом проекте «Шахдениз». «Лукойл» имеет 19,99 процента в азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шахдениз», 78 АЗС и нефтебазу в Баку.

Орбан на переговорах в Вашингтоне и Москве обсуждал возможность выкупа компанией MOL активов «Лукойла» в Азербайджане

«Венгрию интересует добывающий актив «Лукойла» в Азербайджане», - сообщил источник. Таким образом, Венгрия хочет увеличить свое присутствие в проекте «Шахдениз».

Этот же актив интересен ряду американских компаний, и разрешение ситуации ожидается к 13 декабря, если до этого времени Минфин США не внесет какие-либо коррективы в свои санкции, принятые в отношении зарубежных активов «Лукойла» в октябре текущего года.

Отметим, что встречавшийся 28 ноября в Москве с президентом России премьер Венгрии Виктор Орбан сообщал о том, что могут быть заключены крупные соглашения между российскими и венгерскими компаниями, прежде всего, MOL, но не уточнял других деталей. В ходе визита в США Орбан добился от Трампа ряда исключений, нажимая на проблему с получением энергоносителей.

Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», а газа - по «Турецкому потоку».

Напомним, активами «Лукойла» интересуются ExxonMobil, Carlyle, Chevron и ряд других компаний. В Болгарии и Румынии правительства сами тоже хотят выкупить НПЗ и сети АЗС «Лукойла». Международный бизнес «Лукойла» включает в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, доли в месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Ираке и Мексике, а также сотни розничных автозаправочных станций по всему миру.

«MOL обратилась в Минфин США о ведении переговоров о выкупе доли «Лукойла» в ряде стран. Но решать будет «Лукойл» и только с одобрения Минфина США», - отметил другой источник.

Венгрия наращивает участие в энергетических проектах как в странах СНГ, так и Турции.

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 726
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1102
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 820
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1409
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2896
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11954
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1867
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3167
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5886
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2403
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 899

