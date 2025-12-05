Лондон готов передать Киеву более $10 млрд из российских активов

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России в размере 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Об этом сообщили The Times источники в Кабинете министров страны.

По их словам, планы по использованию заблокированных Лондоном российских активов обсуждались на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря. Предварительная договоренность заключается в том, что средства могут пойти как на финансирование украинской армии, так и на восстановление Украины, если в ближайшее время будет достигнуто мирное соглашение.

Согласно последнему отчету управления по реализации финансовых санкций (OFSI) при Минфине Великобритании, власти страны заморозили российские активы на 28,7 млрд фунтов стерлингов.