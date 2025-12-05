Министры труда, занятости и соцзащиты населения стран-участниц ОТГ в Баку

Участники первого заседания Совета министров труда, занятости и социальной защиты населения стран-членов Организации тюркоязычных государств, состоявшегося в Баку, посетили Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

Участники встречи, посетившие Парк Победы, возложили венок к Монументу Победы, почтили память азербайджанских шехидов, ознакомились с экспозицией Музея Победы.