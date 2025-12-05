USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Министры труда, занятости и соцзащиты населения стран-участниц ОТГ в Баку

13:33 280

Участники первого заседания Совета министров труда, занятости и социальной защиты населения стран-членов Организации тюркоязычных государств, состоявшегося в Баку, посетили Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

Участники встречи, посетившие Парк Победы, возложили венок к Монументу Победы, почтили память азербайджанских шехидов, ознакомились с экспозицией Музея Победы.

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 727
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1105
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 822
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1412
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2899
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11954
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1873
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3167
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5887
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2403
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 899

