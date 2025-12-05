Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»

5 декабря в рамках расследования, начатого стамбульской прокуратурой по делу о незаконных ставках в футболе, было вынесено решение об аресте 46 подозреваемых, среди которых известные футболисты, руководители клубов и судьи.

В ходе операции в 16 провинциях были задержаны 35 человек. Среди них — капитан стамбульского «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш, футболист Мэтехан Балтаджы, бывший судья и футбольный комментатор Ахмет Чакар, а также арбитр Зорбай Кючюк.

Кроме того, были задержаны владелец клуба «Анкарасспор» Ахмед Окатан, президент клуба Мехмет Эмин Катыпоглу, президент «Назирли Беледиеспор» Шахин Кая и бывший президент «Аданадемирспор» Мурат Санжак. Установлено, что пятеро подозреваемых находятся за рубежом.

Отмечается, что расследование по делу о незаконных ставках началось в прошлом месяце после сенсационного заявления президента Федерации футбола Турции Ибрагима Хаджиосманоглу. После этого был арестован ряд известных арбитров.

На прошедшей на прошлой неделе пресс-конференции Хаджиосманоглу намекнул, что наведение порядка в футболе не ограничится задержанием судей. «Чистка не должна касаться только арбитров. Если это происходит, работа должна вестись по всем аспектам футбола. Мы начали с судей и продолжаем с игроками. После этого расследования мы очистим и наш путь, и Турецкую футбольную федерацию», — заявил президент федерации.