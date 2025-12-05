Помощник Путина обвинил Европу

«Вы видели их план, который был опубликован. По-моему, от него уже отказались… Все-таки мы в главных переговорах, в которых участвует наш президент, мы, на мой взгляд, продвигаемся вперед, это нас обнадеживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой», – заявил Ушаков.

Вместе с тем он указал, что бизнесмен и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер очень активно работает над вопросами урегулирования.

«Кушнер уже какое-то время подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу», – сказал российский помощник.

По данным The Wall Street Journal, европейские страны полагают, что Киев не должен заключать соглашение с Россией без гарантий безопасности от США. Во время беседы украинского президента Владимира Зеленского с лидерами Европы последние настаивали, чтобы ключевую роль в обеспечении этих гарантий взял на себя Вашингтон, и подчеркивали: от США необходимо получить ясное разъяснение позиции по этому вопросу «прежде чем соглашаться на требования России», указывают источники.

Как сообщает Spiegel, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что «существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности». Он также отметил Зеленскому, что ему грозит «большая опасность». При этом в Елисейском дворце заверили, что Макрон «не употреблял этих слов».

2 декабря в Кремле состоялись переговоры с американской делегацией, в которую вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

«Компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми. Но их нужно обсуждать», – сообщил Ушаков по завершении встречи.