Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?

Сегодня из-за перебоев, наблюдавшихся в глобальной инфраструктуре Cloudflare, в Азербайджане произошли временные сбои в работе ряда веб-ресурсов, использующих услуги Cloudflare. Об этом haqqin.az сообщили в Службе электронной безопасности.

Напомним, ранее также наблюдались проблемы в работе сервиса такси Bolt, которые отображались в приложении как ошибка.

Хотя компания нейтрализовала атаки, колебания, возникшие в глобальном трафике, привели к кратковременным проблемам с доступностью некоторых локальных ресурсов. В настоящий момент все сервисы полностью восстановлены и работают стабильно.

Как отмечается, причиной сбоев стало увеличение нагрузки, связанное с отражением компанией рекордных по масштабу DDoS-атак, которые в последние дни осуществлялись ботнетом Aisuru.

Технические неполадки в системе американской Cloudflare, услугами которой пользуются многие глобальные интернет-ресурсы, привели к масштабному сбою. В компании заявили, что ведется плановое обслуживание системы.

«В настоящее время проводится плановое техническое обслуживание. Мы будем предоставлять обновления по мере необходимости», — говорится в сообщении на сайте. Работы по исправлению неполадок ведутся в дата-центрах DTW (Детройт) и ORD (Чикаго). Предположительно, работы продлятся до 17:00 по бакинскому времени.

Там пояснили, что Cloudflare изучает проблемы с панелью управления сайта и связанными API. «Это затрагивает клиентов, использующих панель управления/API Cloudflare, поскольку запросы могут не выполняться и/или могут отображаться с ошибками», - говорится в публикации.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая услуги по безопасности и оптимизации производительности для веб-сайтов и онлайн-сервисов.

Пользователи жалуются на неполадки в работе Zoom, Canva, LinkedIn, Down Detector. Пострадали сайты ретейлеров — Shopify, Etsy, Wayfair, H&M, а также ресурсы некоторых новостных СМИ, включая Politico, Axios, BBC.Также наблюдаются сбои в работе ИИ-сервисов Open AI, включая ChatGPT.

В предыдущий раз сбой в работе Cloudflare произошел 18 ноября. Компания предупредила о плановых технических работах, а позже уведомила пользователей о проблемах с сервисом.