Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Офиса НАТО по Южному Кавказу Александром Винниковым. Об этом в соцсетях сообщило посольство Швеции в Баку.

Отмечается, что стороны провели «содержательные» обсуждения.

Винников прибыл в Баку на этой неделе для продолжения обсуждений по дальнейшему развитию отношений НАТО–Азербайджан, а также по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита руководитель офиса выступил с основным докладом о партнерстве НАТО–Азербайджан на международной конференции, посвященной программе усовершенствования военного образования НАТО и ее вкладу в реформы в области обороны и безопасности.

Делегация альянса также провела встречи с местными аналитическими центрами, послами стран НАТО и послом Украины в Азербайджане.

Визит был организован при поддержке посольств Словакии и Швеции в Баку, которые в 2025–2026 годах выполняют функции контактного центра НАТО в Азербайджане.