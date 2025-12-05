Америка делает Украину центром своей политики

США ставят урегулирование российско-украинской войны в центр своей стратегии на европейском направлении, стремясь к стабилизации региона в целом. Об этом сообщается в обновленной Стратегии национальной безопасности, опубликованной Белым домом.

В целом Соединенные Штаты нацелены на восстановление стабильности в Европе, беря за основу этого процесса вопрос урегулирования российско-украинской войны. Белый дом настроен на скорейшее прекращение боевых действий для «стабилизации евразийского пространства» и снижения рисков вооруженного конфликта между европейскими странами и Россией. Кроме того, Вашингтон ожидает от Европы открытых рынков для американских товаров и справедливого отношения к американскому бизнесу.

Кроме того, США определяют восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией как ключевой приоритет на евразийском направлении.

В документе подчеркивается, что НАТО не следует рассматривать как «постоянно расширяющийся альянс».

«В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут в большинстве неевропейскими. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО», — говорится в тексте.

Отмечается также, что партнерство США с Европой принесло выгоду американской стороне. «Мы не только не можем позволить себе списывать Европу со счетов — это было бы губительно для тех целей, которые преследует эта стратегия», — подчеркивается в документе.

Стратегия предусматривает, что Соединенные Штаты должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию».