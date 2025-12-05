Кампания США против Мадуро разваливается

Президент США Теодор Рузвельт говорил о политике своей страны в Латинской Америке: «Говори тихо, но держи большую дубинку». Президент Дональд Трамп говорит очень громко, а что он держит в руках, никому непонятно. С начала этой недели основное внимание массмедиа Америки уделяет не попыткам понять, каковы будут дальнейшие шаги Трампа по свержению Николаса Мадуро, а разборкам среди руководства Пентагона и резкой критике «министра войны» Пита Хегсета в Конгрессе. В цитадели американской демократии с начала этой недели идет жесткое обсуждение действий министра.

Как уже сообщал haqqin.az, Хегсета обвиняют в том, что он 2 сентября отдал приказ нанести второй удар по венесуэльской лодке, на борту которой, предположительно, был груз кокаина. Несколько членов экипажа были уничтожены, но двое выжили и находились в воде, держась за обломки судна. Тогда Хегсет приказал нанести второй удар и убить оставшихся в живых. Что и было сделано. Сейчас министр вертится как уж на сковороде, пытаясь отмазаться. Говорит, что преступный приказ был отдан не им, а адмиралом Фрэнком Брэдли и тот несет всю ответственность за случившееся. Эти попытки лишь снижают и без того невысокий авторитет главы Пентагона — в армии принято, чтобы военачальники брали вину на себя. Более того, в Конгрессе вообще перестают доверять Хегсету. И в этой ситуации не ясно, сможет ли Трамп защитить своего протеже. Тем более что параллельно с расследованием инцидента у берегов Венесуэлы команда независимых контролеров Пентагона объявила, проведя долгое расследование, что Хегсет нарушил летом протоколы безопасности и использовал доступный всем мессенджер Signal для публичного обсуждения деталей предстоящей атаки на йеменских хуситов. И, таким образом, говорят контролеры, он поставил под угрозу жизнь американских военных. Тогда Трамп вывел из-под огня министра, но сейчас число обвинений против него достигает критической массы. Ведущие комитеты Конгресса намерены провести детальное расследование того, как стал возможен второй удар по лодке, что было многими законодателями квалифицировано как военное преступление. В четверг в Конгрессе должно было пройти засекреченное обсуждение случившегося, но Пентагон не потрудился отправить туда своих юристов. «Секретность в военном ведомстве обезоруживает, — говорит Майк Роджерс, председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей. — Мы всегда получали больше информации и имели более крепкое сотрудничество с Пентагоном во время президентства Джо Байдена».

Ну что ж, Трамп пожал плоды своей кадровой политики, назначив на ключевой пост в администрации не имеющего военного опыта телеведущего Fox News с репутацией алкоголика. Вопрос для многих военных аналитиков США стоит так: в состоянии ли США вести военную кампанию против авторитарного правителя Николаса Мадуро, если главу Пентагона могут в любой момент снять с должности как военного преступника, а ведущего операции на Карибах адмирала отправить под суд? Трамп на этой неделе поразил нацию тем, что допустил удар по наземным целям не только в Венесуэле, но и в других латиноамериканских странах (например, в Колумбии). Но создалось впечатление, что президент по своему обыкновению дремал на совещании, а когда его разбудили, он брякнул, не поняв, что сказал. Трамп всячески пытается обосновать цели своей военной операции против Венесуэлы. И вчера на помощь ему пришел... бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль по прозвищу Pollo — «Цыпленок». Он написал письмо Трампу, в котором полностью поддержал усилия главы Белого дома по свержению Мадуро. «Цыпленок» порвал с режимом в 2017 году, сдался американским властям и признался в совершенных преступлениях. Сейчас в письме из тюрьмы он детально сообщает по пунктам: о наркотерроризме режима Чавеса-Мадуро, о том, что небезызвестный «Картель солнц» использует наркотики как оружие против США, о том, как Каракас засылает в Америку убийц и насильников из криминальной банды Tren de Aragua, о шпионаже против США в тесном сотрудничестве с кубинскими спецслужбами, о подкупе американских политиков.

Отдельный пункт в исповеди Карвахаля посвящен тому, что Венесуэла поставила в США разработанную в стране «прогрессивную» систему подсчета голосов на выборах, известную как Smartmatic. Трамп, проигравший выборы 2020 года, неоднократно говорил о том, что эту систему, якобы позволявшую манипулировать голосами, демократы использовали в своих интересах. Предполагается, что особую достоверность признаниям Карвахаля придает то, что, по его словам, он лично в течение многих лет руководил почти всеми этими преступными действиями. Но создается ощущение, что письмо «Цыпленка» Трампу на самом деле было написано под диктовку из Белого дома.