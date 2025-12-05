USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Архиепископа арестовали за наркотики

14:26 249

Суд в Ереване арестовал главу канцелярии Эчмиадзина архиепископа Аршака Хачатряна на два месяца, пишут армянские СМИ. Его обвиняют в сбыте наркотиков.

Вчера сообщалось, что главу канцелярии задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении в здании Следственного комитета.

Позже в СК сообщили, что Хачатрян задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. По данным ведомства, в рамках предварительного следствия возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК Армении - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 738
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1119
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 831
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1426
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2913
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11956
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1883
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3169
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5890
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2410
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 902

