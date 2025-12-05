Архиепископа арестовали за наркотики

Суд в Ереване арестовал главу канцелярии Эчмиадзина архиепископа Аршака Хачатряна на два месяца, пишут армянские СМИ. Его обвиняют в сбыте наркотиков.
Вчера сообщалось, что главу канцелярии задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении в здании Следственного комитета.
Позже в СК сообщили, что Хачатрян задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. По данным ведомства, в рамках предварительного следствия возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК Армении - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в общественном месте.