Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

За «адвоката» без статуса – до 800 манатов штрафа

В Азербайджане планируется введение штрафов за использование слова «адвокат» или выражений с его применением лицами, не являющимися членами Коллегии адвокатов и получающими доход от такой деятельности. Соответствующая поправка в Кодекс об административных правонарушениях была обсуждена на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, а также по культуре.

В действующем законодательстве уже предусмотрена ответственность: физические лица, использующие название «адвокат» без получения статуса в порядке, установленном законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», могут быть оштрафованы на 200–300 манатов, должностные лица — на 600–800 манатов.

Согласно новому проекту, ответственность распространяется и на использование слова «адвокат» или его переводов на другие языки в отношении себя или в названии организации лицами, не являющимися членами Коллегии адвокатов. Размер штрафов остаётся прежним: 200–300 манатов для физических лиц и 600–800 манатов для должностных лиц.

