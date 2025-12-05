USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Турция убирает российский «камень преткновения»?

Отдел информации
14:35 353

Посол США в Турции Том Баррак сообщил, что Турция решила вопросы совместимости своих зенитных ракетных систем С-400, поскольку они сейчас не используются. Однако само наличие этих систем продолжает вызывать проблемы с США, отмечает Bloomberg.

«Я полагаю, что эти вопросы будут решены в ближайшие четыре–шесть месяцев», — отметил Баррак на конференции в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, в пятницу. На вопрос о том, приближается ли Турция к отказу от российской системы С-400, он ответил: «Да».

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали систему С-400 во время встречи в Белом доме в сентябре. Покупка Турцией этих систем почти десять лет назад привела к её исключению из программы разработки F-35 и к введению США санкций по закону CAATSA против ряда турецких оборонных компаний.

США утверждали, что российские С-400 представляют угрозу для истребителей НАТО, тогда как Анкара настаивала на мерах по снижению таких рисков, заверяя, что не будет интегрировать российское оборудование в оборонную архитектуру альянса.

В сентябре Трамп выразил готовность разрешить Турции приобрести F-35, отметив, что Эрдоган «сделает что-то для нас», хотя подробностей не привел.

США и Турция обладают двумя крупнейшими армиями НАТО, что создаёт стимул для восстановления их отношений. При этом у Турции есть причины поддерживать сбалансированные отношения с Россией, которая является ключевым поставщиком природного газа и нефти для экономики страны.

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 741
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1120
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 831
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1428
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2917
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11956
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1885
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3169
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5891
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2411
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 902

ЭТО ВАЖНО

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 741
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1120
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 831
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1428
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2917
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11956
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1885
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3169
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5891
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2411
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться