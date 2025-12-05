Турция убирает российский «камень преткновения»?

Посол США в Турции Том Баррак сообщил, что Турция решила вопросы совместимости своих зенитных ракетных систем С-400, поскольку они сейчас не используются. Однако само наличие этих систем продолжает вызывать проблемы с США, отмечает Bloomberg.

«Я полагаю, что эти вопросы будут решены в ближайшие четыре–шесть месяцев», — отметил Баррак на конференции в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, в пятницу. На вопрос о том, приближается ли Турция к отказу от российской системы С-400, он ответил: «Да».

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали систему С-400 во время встречи в Белом доме в сентябре. Покупка Турцией этих систем почти десять лет назад привела к её исключению из программы разработки F-35 и к введению США санкций по закону CAATSA против ряда турецких оборонных компаний.

США утверждали, что российские С-400 представляют угрозу для истребителей НАТО, тогда как Анкара настаивала на мерах по снижению таких рисков, заверяя, что не будет интегрировать российское оборудование в оборонную архитектуру альянса.

В сентябре Трамп выразил готовность разрешить Турции приобрести F-35, отметив, что Эрдоган «сделает что-то для нас», хотя подробностей не привел.

США и Турция обладают двумя крупнейшими армиями НАТО, что создаёт стимул для восстановления их отношений. При этом у Турции есть причины поддерживать сбалансированные отношения с Россией, которая является ключевым поставщиком природного газа и нефти для экономики страны.