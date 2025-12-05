Американцы едут в Индию наперекор России

USD 1.7000
Американская делегация на следующей неделе посетит Индию для продолжения переговоров о двусторонней торговой сделке, сообщили источники Economic Times и Bloomberg.

По данным Bloomberg, делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Рик Свитцер.

США и Индия ведут переговоры о двустороннем торговом соглашении, цель которого — увеличить товарооборот между странами до $500 млрд к 2030 году с нынешних $191 млрд. Как отмечает Economic Times, параллельно продолжаются обсуждения тарифных вопросов.

В конце августа Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, добавив их к ранее действовавшим тарифам такого же размера. Это решение стало ответом на продолжающиеся закупки Нью-Дели российской нефти.

В октябре Bloomberg сообщал, что США намерены включить закупки российской нефти в переговоры о торговом соглашении. В том же месяце министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что Нью-Дели не станет заключать сделку «под дулом пистолета».

На прошлой неделе заместитель индийского министра торговли Раджеш Агравал выразил надежду, что стороны смогут «найти какое-то решение в этом календарном году», передает Bloomberg. Economic Times отмечает, что Агравал возглавляет индийскую переговорную команду. «Осталось обсудить не так уж много вопросов. Есть очень мало вопросов, по которым необходимо принять политические решения», – приводит издание его слова.

4 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В тот же день состоялась их неформальная встреча. В Кремле сообщили, что запланировано подписание «важного пакета документов». По информации Bloomberg, Индия планирует обсудить закупки российских истребителей и систем противоракетной обороны.

ЭТО ВАЖНО

