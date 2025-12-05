USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Британский госминистр после переговоров в Баку провел встречи в Ереване

14:37 75

Министр обороны Армении Сурен Папикян в пятницу принял государственного министра Соединенного Королевства по обороне, лорда Вернона Родни Кокера, а также первого резидентного оборонного атташе Великобритании в Армении, майора Томаса Шорланда Болла, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

На встрече были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества между Арменией и Соединенным Королевством. Стороны положительно оценили текущее взаимодействие и выразили готовность к его дальнейшему развитию. Была подчеркнута важность назначения резидентных атташе в Армении и Великобритании как шага, способствующего расширению сотрудничества в оборонной сфере. Также обсуждались вопросы международной и региональной безопасности.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Варужан Нерсесян и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Армении Александра Коул.

Ранее Государственный министр обороны Великобритании лорд Вернон Коакер в рамках визита в Баку провел двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Вюгаром Мустафаевым. В ходе визита он изучил дополнительные возможности для расширения партнерства между Великобританией и Азербайджаном в сфере обороны и безопасности.

Лорд Коакер также принял участие в церемонии выпуска курса «Подготовка инструкторов» Британской военной консультативной и тренировочной группы, прошедшей в Центре обучения и образования Азербайджанской армии.

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 744
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1123
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 833
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1428
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2921
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11956
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1887
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3169
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5892
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2412
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 902

ЭТО ВАЖНО

Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 744
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 1123
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 833
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 1428
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 2921
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»? исповедь на заданную тему; все еще актуально
00:33 11956
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
Готовится грандиозная сделка Турции и США. Зачем Зеленский приезжал в Анкару?
13:07 1887
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
Алиев об уничтожении Арменией культурного наследия Азербайджана
10:06 3169
Важный израильтянин приехал в Баку
Важный израильтянин приехал в Баку наш комментарий; все еще актуально
00:09 5892
Ядерный Байрактар
Ядерный Байрактар
12:30 2412
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты
Али Асадов встретился с министрами труда и соцзащиты фото
12:14 902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться