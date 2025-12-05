Британский госминистр после переговоров в Баку провел встречи в Ереване

Министр обороны Армении Сурен Папикян в пятницу принял государственного министра Соединенного Королевства по обороне, лорда Вернона Родни Кокера, а также первого резидентного оборонного атташе Великобритании в Армении, майора Томаса Шорланда Болла, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

На встрече были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества между Арменией и Соединенным Королевством. Стороны положительно оценили текущее взаимодействие и выразили готовность к его дальнейшему развитию. Была подчеркнута важность назначения резидентных атташе в Армении и Великобритании как шага, способствующего расширению сотрудничества в оборонной сфере. Также обсуждались вопросы международной и региональной безопасности.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Варужан Нерсесян и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Армении Александра Коул.

Ранее Государственный министр обороны Великобритании лорд Вернон Коакер в рамках визита в Баку провел двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Вюгаром Мустафаевым. В ходе визита он изучил дополнительные возможности для расширения партнерства между Великобританией и Азербайджаном в сфере обороны и безопасности.

Лорд Коакер также принял участие в церемонии выпуска курса «Подготовка инструкторов» Британской военной консультативной и тренировочной группы, прошедшей в Центре обучения и образования Азербайджанской армии.