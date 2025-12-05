USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Школьники Германии вышли на протест против новых правил призыва

Подростки в ряде городов Германии 5 декабря вышли на акции протеста против призыва в армию, передает Der Spiegel.

Демонстрации прошли как в крупных городах, таких как Берлин, Дрезден и Лейпциг, так и в небольших населенных пунктах. По словам организаторов, акции планировалось провести в 90 городах.

Протесты проходили в учебное время, и в ряде случаев школьники пропускали один-два последних урока, чтобы принять в них участие. В целом в мероприятиях участвовали несколько сотен человек, тогда как в Берлине количество участников превысило три тысячи. Среди протестующих были как школьники младших классов, так и родители маленьких детей.

Демонстрации прошли на фоне одобрения бундестагом 5 декабря реформы воинского призыва. Согласно документу, молодые люди будут обязаны проходить медицинскую комиссию по достижении 18 лет.

По информации Deutsche Welle, прохождение службы останется добровольным, однако при нехватке военнослужащих власти смогут призывать граждан по жребию, если соответствующее решение примет бундестаг.

Бундестаг (парламент Германии – ред.) в ходе поименного итогового голосования в пятницу, 5 декабря, одобрил законопроект о реформе призыва в вооруженные силы ФРГ - бундесвер. Об этом сообщает DW.

Инициатива министра обороны ФРГ Бориса Писториуса предусматривает возвращение обязательной медицинской комиссии для целых возрастных групп. С июля 2027 года ее должны будут проходить все немецкие юноши, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно эта процедура затронет примерно 300 тысяч молодых людей.

Еще раньше - с 2026 года - юноши, достигшие 18-летнего возраста, должны будут заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопросы об их физической подготовке и готовности присоединиться к вооруженными силам ФРГ. Девушки тоже могут ее заполнить и сообщить о своей готовности служить в армии - но только по личному желанию, поскольку, согласно Основному закону Германии, к военной службе могут обязать исключительно мужчин.

На реформу влияют новые требования НАТО к численности личного состава на фоне возросшей угрозы со стороны России, пишет DW. Согласно этим требованиям, Германия к 2035 году должна быть способна в случае кризиса или войны выставить около 460 тысяч военнослужащих.

