Школьники Германии вышли на протест против новых правил призыва

Подростки в ряде городов Германии 5 декабря вышли на акции протеста против призыва в армию, передает Der Spiegel.

Демонстрации прошли как в крупных городах, таких как Берлин, Дрезден и Лейпциг, так и в небольших населенных пунктах. По словам организаторов, акции планировалось провести в 90 городах.

Протесты проходили в учебное время, и в ряде случаев школьники пропускали один-два последних урока, чтобы принять в них участие. В целом в мероприятиях участвовали несколько сотен человек, тогда как в Берлине количество участников превысило три тысячи. Среди протестующих были как школьники младших классов, так и родители маленьких детей.

Демонстрации прошли на фоне одобрения бундестагом 5 декабря реформы воинского призыва. Согласно документу, молодые люди будут обязаны проходить медицинскую комиссию по достижении 18 лет.

По информации Deutsche Welle, прохождение службы останется добровольным, однако при нехватке военнослужащих власти смогут призывать граждан по жребию, если соответствующее решение примет бундестаг.