Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов присутствовал на церемонии в Ташкенте, посвященной вводу в эксплуатацию и началу строительства новых проектов в энергетическом секторе при участии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. На мероприятии посредством телемоста были представлены проекты, реализуемые в различных регионах Узбекистана совместно с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией, Китаем, а также Азербайджаном.

Выступая на церемонии, Парвиз Шахбазов подчеркнул, что благодаря политической воле лидеров двух стран отношения между Азербайджаном и Узбекистаном поднялись на уровень стратегического союзничества, и в этом процессе особую роль играет личное доверие и дружба между главами государств. Министр отметил присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника к формату Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, а также процессы, связанные с открытием Зангезурского коридора, который усиливает значение Срединного коридора и открывает новую страницу в развитии двусторонних отношений.

Было подчеркнуто, что в новых реалиях энергетическое партнерство занимает особое место: «Начало реализации разведочно-поискового проекта в регионе Устюрт в рамках сотрудничества SOCAR и Uzbekneftegaz является ярким примером этого. Данный проект еще раз подтверждает стратегическую значимость нашего энергетического партнерства, создает основу для укрепления обмена знаниями и технологиями в углеводородном секторе обеих стран, способствует региональной энергетической интеграции и расширяет возможности совместного участия в обеспечении энергоснабжения».

Министр также отметил, что еще одним стратегическим и регионально значимым проектом является создание впервые в истории Транскаспийского энергетического коридора, который объединит энергосистемы Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. По его словам, эта инициатива в перспективе будет расширяться на основе транзитной роли Азербайджана и создаст новые возможности для передачи возобновляемой энергии по Срединному коридору, соединяющему Азию и Европу.

Напомним, 24 июля 2025 года между SOCAR, Uzbekneftegaz и Республикой Узбекистан было подписано Соглашение о разделе продукции по проекту геологоразведки, разработке и добыче на инвестиционных блоках, расположенных в Узбекистане.