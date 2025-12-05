В последние месяцы общественность все чаще выражает недовольство нарушениями этических норм на азербайджанских телеканалах. Экс-депутат Этибар Алиев в интервью haqqin.az заявил, что современное телевидение все меньше соответствует своей социальной миссии и все чаще оказывает негативное влияние на зрителей, особенно на молодежь.
По его словам, телевидение должно выполнять роль общественного «зеркала» и не допускать программ, способных негативно воздействовать на аудиторию.
«На телевидении нельзя допускать никаких передач, которые могут отрицательно влиять на воспитание молодежи. К сожалению, под названием некоторых юмористических коллективов на экране показывают примитивные постановки. Видя все это, понимаешь, что цензура просто необходима», — подчеркнул он.
Экс-депутат отметил, что уровень руководителей многих телеканалов «настолько низок», что они не способны объективно оценить вред, нанесенный обществу подобными программами. По его мнению, в эфире должно быть больше передач о науке, культуре и образовании, и такие проекты быстро нашли бы свою аудиторию.
Э.Алиев напомнил, что ранее на телевидении существовали худсоветы, контролировавшие качество контента — от внешнего вида ведущих до содержания программ. Благодаря этому, по его словам, выходили действительно качественные передачи, которые зрители с удовольствием смотрели. Сегодня же, считает он, телевизионное пространство превратилось в хаотичный поток низкосортных шоу.
Экс-депутат привел и личный пример: его знакомому на одной из телепередач ведущий предложил специально устроить конфликт, «чтобы был шум и спор», якобы ради привлечения аудитории. По его словам, такие программы не только бесполезны, но и вредят культурному и интеллектуальному развитию общества.
«Телевидение обязано выполнять просветительскую миссию — продвигать образование, науку, культуру, искусство. Но, к сожалению, многие примитивные шоу, минуя цензуру, попадают в эфир. Да, у них большая аудитория, но она не слишком взыскательная. Руководители каналов ориентируются на низкосортный контент ради рейтинга. Не обязательно строить шоу на пародировании женщин или примитивных сценах. Я помню, как мы с удовольствием смотрели программу «Путешествие в мир комедий» — там был качественный, тонкий и умный юмор. Тогда артисты были высокопрофессиональными, поэтому юмор получался естественным. Сегодня же игра многих актеров вызывает искусственный смех. Для решения этих проблем на нашем телевидении необходима цензура», — заключил экс-депутат.