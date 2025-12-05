В последние месяцы общественность все чаще выражает недовольство нарушениями этических норм на азербайджанских телеканалах. Экс-депутат Этибар Алиев в интервью haqqin.az заявил, что современное телевидение все меньше соответствует своей социальной миссии и все чаще оказывает негативное влияние на зрителей, особенно на молодежь.

По его словам, телевидение должно выполнять роль общественного «зеркала» и не допускать программ, способных негативно воздействовать на аудиторию.

«На телевидении нельзя допускать никаких передач, которые могут отрицательно влиять на воспитание молодежи. К сожалению, под названием некоторых юмористических коллективов на экране показывают примитивные постановки. Видя все это, понимаешь, что цензура просто необходима», — подчеркнул он.

Экс-депутат отметил, что уровень руководителей многих телеканалов «настолько низок», что они не способны объективно оценить вред, нанесенный обществу подобными программами. По его мнению, в эфире должно быть больше передач о науке, культуре и образовании, и такие проекты быстро нашли бы свою аудиторию.

Э.Алиев напомнил, что ранее на телевидении существовали худсоветы, контролировавшие качество контента — от внешнего вида ведущих до содержания программ. Благодаря этому, по его словам, выходили действительно качественные передачи, которые зрители с удовольствием смотрели. Сегодня же, считает он, телевизионное пространство превратилось в хаотичный поток низкосортных шоу.