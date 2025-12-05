Очередное пришествие Бабиша

Президент Чехии Петр Павел назначит миллиардера Андрея Бабиша на должность премьер-министра, после того как тот решил конфликт интересов, отказавшись от принадлежащего ему крупнейшего в стране многопрофильного концерна Agrofert. Об этом глава государства заявил на своей странице в соцсети X.

«Я ценю ясный и понятный подход Андрея Бабиша, который выполнил наше соглашение и публично объявил о способе разрешения своего конфликта интересов. В связи с этим я принял решение назначить его премьер-министром во вторник, 9 декабря, в 9:00 утра», - написал Павел.

Примерно за час до этого Бабиш опубликовал на своей странице в X видео, в котором заявил, что выполнит условие президента страны для назначения на должность премьер-министра, то есть «безвозвратно откажется» от Agrofert.

Миллиардер добавил, что не вернет управление над предприятием даже после ухода из политики. По словам Бабиша, концерном, объединяющим более 250 компаний, будут управлять независимые лица, а после его смерти компанию унаследуют его дети.

Напомним, в начале октября по итогам двухдневных выборов, на четыре года определивших новый состав Палаты депутатов - нижней и наиболее влиятельной палаты парламента страны, больше всего голосов (34,51%) набрала правая «Акция недовольных граждан» (ANO) Бабиша. Ранее миллиардер был министром финансов (2014-2017) и премьер-министром (2017-2021) Чехии, а в последние годы оставался в оппозиции.

В ноябре ANO заключила коалиционное соглашение с двумя другими правыми партиями –«Автомобилисты для себя», одного из наиболее известных членов которой обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии, и партией нового спикера парламента Томио Окамуры «Свобода и прямая демократия» (СПД), критикующей НАТО и ЕС. Вместе представители трех политических сил займут 108 из 200 мест в Палате депутатов.