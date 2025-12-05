USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Очередное пришествие Бабиша

14:58 1147

Президент Чехии Петр Павел назначит миллиардера Андрея Бабиша на должность премьер-министра, после того как тот решил конфликт интересов, отказавшись от принадлежащего ему крупнейшего в стране многопрофильного концерна Agrofert. Об этом глава государства заявил на своей странице в соцсети X.

«Я ценю ясный и понятный подход Андрея Бабиша, который выполнил наше соглашение и публично объявил о способе разрешения своего конфликта интересов. В связи с этим я принял решение назначить его премьер-министром во вторник, 9 декабря, в 9:00 утра», - написал Павел.

Примерно за час до этого Бабиш опубликовал на своей странице в X видео, в котором заявил, что выполнит условие президента страны для назначения на должность премьер-министра, то есть «безвозвратно откажется» от Agrofert.

Миллиардер добавил, что не вернет управление над предприятием даже после ухода из политики. По словам Бабиша, концерном, объединяющим более 250 компаний, будут управлять независимые лица, а после его смерти компанию унаследуют его дети.

Напомним, в начале октября по итогам двухдневных выборов, на четыре года определивших новый состав Палаты депутатов - нижней и наиболее влиятельной палаты парламента страны, больше всего голосов (34,51%) набрала правая «Акция недовольных граждан» (ANO) Бабиша. Ранее миллиардер был министром финансов (2014-2017) и премьер-министром (2017-2021) Чехии, а в последние годы оставался в оппозиции.

В ноябре ANO заключила коалиционное соглашение с двумя другими правыми партиями –«Автомобилисты для себя», одного из наиболее известных членов которой обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии, и партией нового спикера парламента Томио Окамуры «Свобода и прямая демократия» (СПД), критикующей НАТО и ЕС. Вместе представители трех политических сил займут 108 из 200 мест в Палате депутатов.

Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 3674
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 816
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 2713
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 3534
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 2890
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
14:56 912
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 1983
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 2830
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 1804
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 2855
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 4325

