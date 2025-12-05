Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане

Экономист Эльман Садыгов в интервью haqqin.az рассказал о том, существует ли вероятность девальвации в Азербайджане в 2026 году и какие факторы могут на нее повлиять. По его словам, любое экономическое решение имеет две стороны — положительную и отрицательную, и именно их соотношение определяет итоговый выбор, то же самое касается и девальвации.

Экономист подчеркнул, что даже при нынешних ценах на нефть остается риск, поскольку в случае резкого падения ее стоимости стране, возможно, придется рассматривать вариант девальвации. По его мнению, важно понимать, какие экономические показатели в этом случае могут ухудшиться и какие последствия это повлечет.

Садыгов объяснил, что девальвация сопровождается серьезными негативными эффектами: ухудшением макроэкономических показателей, снижением ВВП на душу населения, удорожанием импорта и падением покупательной способности граждан. Он особо отметил, что изменение курса маната не оказывает заметного положительного влияния на рост экспорта.

«Если вы экспортируете определенный объем нефти, то изменение курса маната — ослабление или укрепление — не влияет на физический объем экспорта.

Сегодня мы экспортируем условно 500 тонн нефти, и после девальвации это все равно будут те же 500 тонн. Просто в манатном выражении поступления увеличиваются. Опыт 2015 года показал, что даже значительная девальвация не привела к росту экспорта, особенно в ненефтяном секторе. Более того, негативные последствия проявились сильнее положительных: выросла инфляция, снизилась покупательная способность населения, импорт подорожал», — отметил экономист.

Дополнительное влияние девальвации, по словам Садыгова, проявляется и в других сферах экономики, включая туризм, поэтому, если решение о ней все же принимается, оно должно быть частью комплексной программы. Он отметил, что после девальвации 2015 года многие меры, касавшиеся роста экспорта, производства и переработки, так и не были реализованы, что свело положительный эффект к минимуму.

«На данный момент правительство не рассматривает девальвацию. У нас в стране фактически действует фиксированный валютный курс, и его изменение не определяется рыночными факторами, так как решение принимается на государственном уровне. Тем не менее риски остаются. Если цена на нефть опустится до 50–55 долларов и удержится на этом уровне длительное время, давление на курс маната существенно возрастет. В таком случае правительству, вероятно, придется использовать валютные резервы для поддержания стабильности. Сегодняшняя цена нефти — 60–65 долларов — позволяет сохранять курс без проблем», — считает Садыгов.

Экономист подчеркнул, что при текущих условиях девальвация в 2026 году не ожидается, однако резкое и длительное падение цен на нефть способно изменить ситуацию. По его мнению, у правительства сейчас достаточно инструментов и возможностей, чтобы удерживать курс маната стабильным.