SOCAR будет снабжать топливом аэропорт Дамаска

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и катарский UCC Holding подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам топлива в Международный аэропорт Дамаска, сообщает SOCAR.

Cогласно документу, стороны планируют создать совместное предприятие, которое будет поставлять авиационное топливо в Международный аэропорт Дамаска и обеспечивать необходимую инфраструктуру. В рамках этого совместного предприятия SOCAR будет отвечать за техническую поддержку операций по поставке топлива и обеспечение его своевременной доставки.

Отметим, что 6 сентября этого года SOCAR и UCC Holding подписали Меморандумы о взаимопонимании, предусматривающие долгосрочное сотрудничество в Сирии и на международных энергетических рынках.

SOCAR в Азербайджане осуществляет разведку, добычу, переработку, транспортировку и продажу нефти и газа. Компания также работает в сфере нефтехимии, газораспределения, сетей реализации топлива и осуществляет энергетические проекты за рубежом.

SOCAR является ведущей структурой энергетического сектора Азербайджана и участвует в проектах во многих странах, включая Европу, Турцию, Грузию и Румынию.