Начальник госслужбы принял граждан в Хачмазе

5 декабря начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Мурсал Ибрагимов в административном здании Хачмазского районного отделения госслужбы принял граждан, зарегистрированных в городах Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран и Сиязань, и одноименных районах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом приема генерал-майор посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы и с уважением почтил его светлую память.

На приеме были выслушаны обращения 21 гражданина, в том числе четырех семей шехидов и четырех участников войны.

Граждане обращались в госслужбу по вопросам поступления на действительную военную службу или трудоустройства, определения места будущей действительной военной службы их детей и т. д.

Во время приема начальник госслужбы выслушал обращение каждого гражданина и дал соответствующие поручения по всестороннему изучению поднятых вопросов и их решению в короткие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, а часть вопросов взята на контроль для расследования. Обращения, не входящие в компетенцию госслужбы, были перенаправлены в соответствующие структуры.