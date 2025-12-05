USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

США о репарационном кредите для Украины

15:23 1032

США ведут работу с рядом стран ЕС, убеждая их не поддерживать план репарационного кредита для Украины, который предполагается финансировать за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Американские чиновники заявляли европейским коллегам, что замороженные российские активы должны служить достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом и не использоваться для продолжения войны.

Примечательно, что против плана Еврокомиссии выступают Бельгия, Венгрия и Словакия.

Вместе с тем Bloomberg указывает, что ведущие страны ЕС занимают «предельно жесткую позицию» по вопросу передачи контроля над замороженными активами США. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул, что «не существует никакой возможности оставить для США (эти) деньги».

На сегодняшний день активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть – около 193 миллиардов евро – хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

В начале сентября 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать репарационный кредит для Украины в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных активов России с погашением после окончания войны, когда Москва компенсирует причиненный ущерб. Однако Бельгия выразила опасения по поводу юридической ответственности и возможных судебных исков. Решение об использовании этих средств отложено до декабря.

Согласно американскому 28-пунктному мирному плану, $100 млрд замороженных российских активов предполагается инвестировать в восстановление Украины, при этом США получат 50% прибыли от операции, хотя на территории Америки хранится всего около $5 млрд российских активов.

Россия категорически отвергает любые попытки конфискации своих средств, называя их использование «воровством».

Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 3683
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 818
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 2722
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 3538
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 2898
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
14:56 913
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 1985
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 2832
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 1806
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 2859
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 4330

