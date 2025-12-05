США о репарационном кредите для Украины

США ведут работу с рядом стран ЕС, убеждая их не поддерживать план репарационного кредита для Украины, который предполагается финансировать за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Американские чиновники заявляли европейским коллегам, что замороженные российские активы должны служить достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом и не использоваться для продолжения войны.

Примечательно, что против плана Еврокомиссии выступают Бельгия, Венгрия и Словакия.

Вместе с тем Bloomberg указывает, что ведущие страны ЕС занимают «предельно жесткую позицию» по вопросу передачи контроля над замороженными активами США. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул, что «не существует никакой возможности оставить для США (эти) деньги».

На сегодняшний день активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть – около 193 миллиардов евро – хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

В начале сентября 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать репарационный кредит для Украины в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных активов России с погашением после окончания войны, когда Москва компенсирует причиненный ущерб. Однако Бельгия выразила опасения по поводу юридической ответственности и возможных судебных исков. Решение об использовании этих средств отложено до декабря.

Согласно американскому 28-пунктному мирному плану, $100 млрд замороженных российских активов предполагается инвестировать в восстановление Украины, при этом США получат 50% прибыли от операции, хотя на территории Америки хранится всего около $5 млрд российских активов.

Россия категорически отвергает любые попытки конфискации своих средств, называя их использование «воровством».