Омбудсмен призвала граждан участвовать в акции по сдаче крови

Благодаря заботе первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой пациентам Республиканского центра талассемии обеспечена нормальная жизнедеятельность, больные талассемией получают в этом центре постоянное лечение, а в результате принятых мер они обеспечены кровью и ее компонентами.

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева, принимая во внимание необходимость в здоровой человеческой крови для детей, страдающих заболеваниями крови, в том числе талассемией, в Азербайджане, неоднократно привлекала внимание общественности к этому вопросу. Возглавляемым ею ведомством в разное время проводились акции по сдаче крови.

Очередная акция по сдаче крови была организована 5 декабря в Аппарате омбудсмена в рамках «Года Конституции и суверенитета».

Омбудсмен Сабина Алиева заявила, что организация подобных акций приведет к дарованию жизни сотням пациентов, будет способствовать дальнейшему укреплению общественной солидарности и гуманистических ценностей, и призвала всех, чье здоровье и возраст позволяют сдавать кровь, активно участвовать в акции.