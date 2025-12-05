USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

В лотерее Bakcell разыгран 9-й люкс-автомобиль

15:59 385

В мегалотерее инновационного лидера Bakcell определен победитель очередного розыгрыша. Автомобиль Zeekr 001 на этой неделе выиграла Лейла Фаталиева.

Абонентов впереди ждут еще более впечатляющие подарки. В ближайшие недели будут разыграны еще 4 автомобиля Zeekr 001, а в финале счастливый обладатель найдет долгожданный Porsche Cayenne.

И ты тоже можешь выиграть люкс-автомобиль всего за 1 AZN! Покупай пакет «Шанс» уже сейчас и многократно увеличивай свой шанс на победу!

«Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES

В лотерее Bakcell с помощью искусственного интеллекта 9 человек выиграли Zeekr 001 и 62 человека iPhone 17.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 3684
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 823
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 2726
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 3540
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 2901
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
14:56 914
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 1985
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 2834
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 1807
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 2859
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 4334

ЭТО ВАЖНО

Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 3684
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 823
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 2726
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 3540
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 2901
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
14:56 914
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 1985
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 2834
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 1807
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 2859
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 4334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться