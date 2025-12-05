В лотерее Bakcell разыгран 9-й люкс-автомобиль

В мегалотерее инновационного лидера Bakcell определен победитель очередного розыгрыша. Автомобиль Zeekr 001 на этой неделе выиграла Лейла Фаталиева.
Абонентов впереди ждут еще более впечатляющие подарки. В ближайшие недели будут разыграны еще 4 автомобиля Zeekr 001, а в финале счастливый обладатель найдет долгожданный Porsche Cayenne.
И ты тоже можешь выиграть люкс-автомобиль всего за 1 AZN! Покупай пакет «Шанс» уже сейчас и многократно увеличивай свой шанс на победу!
«Шанс»-пакеты:
• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES
• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES
• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES
В лотерее Bakcell с помощью искусственного интеллекта 9 человек выиграли Zeekr 001 и 62 человека iPhone 17.
Более подробная информация: lotereya.bakcell.com
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.