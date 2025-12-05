О чем мечтает президент Израиля?

«Моей мечтой было бы отпраздновать мир, например, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», - сказал президент Израиля в интервью американскому журналу Newsweek.

По его оценке, «колыбель ислама и монотеистической религии и колыбель иудаизма вместе могут изменить мир». Президент Израиля добавил, что мир с Эр-Риядом стал бы «важным событием» как для него лично, «так и для всего региона». Лидер также отметил, что «будущее Ближнего Востока заключается в диалоге между евреями и мусульманами».

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября наследный принц подчеркнул, что для начала нормализации отношений с Израилем Эр-Рияду необходим «необратимый, заслуживающий доверия и определенный по срокам путь» к созданию палестинского государства.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США присоединился к договору о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название «Авраамовы соглашения». Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Марокко и Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.